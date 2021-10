AirPods Pro 2 : voici à quoi pourraient ressembler le boitier et les écouteurs

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Les AirPods Pro n'ont pas été renouvelés depuis le 20 mars 2020, comme pour les AirPods 3, les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple vont bientôt avoir le droit à leur renouvellement. Ce soir, MacRumors publie des images qui montrent à quoi pourrait ressembler la seconde génération d'AirPods Pro.

AirPods Pro 2, les premières images

Les rumeurs le confirment toutes depuis maintenant plusieurs mois, les ingénieurs d'Apple travaillent quotidiennement sur le futur des AirPods Pro.

D'après les récentes informations, les prochains écouteurs sans fil avec la réduction active de bruit et le mode Transparence devraient être disponibles dès l'année prochaine. Malheureusement, le travail n'est pas assez rapide pour une sortie pour les fêtes de fin d'année (au grand regret d'Apple).



Pour avoir un aperçu des AirPods Pro 2, MacRumors a pris en compte toutes les rumeurs qui ont circulé jusqu'ici et a créé des images représentant le boîtier et les écouteurs AirPods Pro 2.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il ne faudra pas s'attendre à un nouveau design révolutionnaire, Apple conservera la couleur traditionnelle des AirPods et la tige courte qui est très appréciée des clients.

La seule différence qu'on trouvera sur les écouteurs, c'est au niveau des capteurs, comme pour les AirPods 3 annoncés lundi soir, Apple devrait intégrer un capteur de détection de la peau plutôt qu'un capteur optique.

Les ingénieurs du géant californien ont rapidement compris que ce nouveau capteur était nettement plus performant et réactif pour la détection des écouteurs dans les oreilles.



Au niveau du boîtier, on devrait trouver plusieurs modifications. À commencer par plusieurs petits trous qui se trouveront dans la partie inférieure du boîtier, si on ne sait pas exactement à quoi ils serviront, il est possible qu'il s'agisse de haut-parleur permettant de diffuser des sons. L'autre hypothèse avancée, c'est que ces trous pourraient être utilisés pour la fonctionnalité "Localiser". À partir d'iOS 16 qui sortira en septembre ou octobre 2022, Apple pourrait proposer la localisation des AirPods Pro directement depuis le boîtier !

Toujours au niveau du boîtier, une boucle magnétique sera présente sur le côté, elle devrait aider à fixer une sangle. Si cela est confirmé, les accessoiristes du monde entier vont sauter de joie en apprenant cette nouvelle !

Pour nous consommateurs, il sera possible de porter la boîte à une sacoche, un sac à dos, un porte-clés... L'idée est plutôt convaincante et on espère sincèrement qu'Apple proposera cela sur la boîte des AirPods Pro 2.

Rappelons tout de même que ces images ne viennent pas d'une fuite, mais ont été créés à partir d'indiscrétions qui circulent depuis maintenant pas mal de temps.

Les AirPods Pro 2 n'ont toujours pas de date de disponibilité, la seule rumeur crédible pour le moment, c'est une commercialisation à partir de 2022. On devrait avoir de nouvelles informations très rapidement !