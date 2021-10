Bons plans iOS : Door Kickers, Hex, LOL Booth Pro

Hier à 20:15 (Màj hier à 20:15)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Door Kickers, Hex, LOL Booth Pro. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Backpack Studio (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 100 Mo, iOS 14.1, Ed Filowat) passe de 4,99 € à gratuit. Créez des podcasts et des radios de qualité professionnelle où que vous soyez, en utilisant uniquement un iPhone ou un iPad.



Avec Backpack Studio, votre émission est automatiquement mixée et masterisée pendant son enregistrement. Concentrez votre temps et votre énergie sur votre créativité, au lieu de faire des travaux de post-production et de montage sur un PC.



Backpack est le successeur de bossjock studio, conçu par le développeur original et basé sur des années de perfectionnement et de commentaires des utilisateurs. Une application indispensable pour les podcasters et les DJ de radio, qu'ils soient débutants ou professionnels.



Les + :



- Enregistrez votre voix tout en déclenchant des sons en direct - intros, musique de fond et effets sonores. Les sons ajustent automatiquement le volume en temps réel. Pas besoin de multipiste ou de logiciel de post-production Télécharger l'app gratuite Backpack Studio





LOL Booth Pro (App, iPhone / iPad, v1.11, 61 Mo, iOS 10.0, Electric French Fries) passe de 2,99 € à gratuit. Transforme instantanément ton visage en une œuvre d'art hilarante. Prends des photos amusantes de toi-même et ajoute des effets incroyables pour créer des photos extravagantes.



LOL Booth Pro fous inclut des tonnes de mutations de visage uniques et des effets spéciaux complètement inédits.



Les + : 36 des meilleures mutations de visage (18 gratuites)

34 effets à couper le souffle (12 gratuits) Télécharger l'app gratuite LOL Booth Pro





Periodic Table Chemistry 4 (App, iPhone / iPad, v4.2.16, 271 Mo, iOS 13.0, Hugo Pinon) passe de 19,99 € à gratuit. Explorez tous les éléments périodiques en 3D ou affichez des éléments virtuels avec la RA dans cette application intemporelle. Periodic Table of Chemistry 4 comprend toutes les propriétés de base, atomiques, de réactivité, thermodynamiques, matérielles, électromagnétiques et nucléaires pour chaque élément. Il prend en charge le mode sombre pour étudier tard le soir et watchOS.



Les + : Apprendre de manière intéractive Télécharger l'app gratuite Periodic Table Chemistry 4





Jeux gratuits iOS :

The Firm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.8, 116 Mo, iOS 8.0, Sunnyside Games) passe de 0,99 € à gratuit. THE FIRM est un jeu d'arcade qui va remuer vos méninges ! Bienvenue à La Firme! Vos ambitions n'ont aucunes limites ? Vous voulez gravir les échelons ? Bien, bien... Les enjeux sont grands: réagissez rapidement, restez concentré et vous serez peut-être le futur loup de Wall Street.



Avec la dernière mise à jour, les traders en herbe peuvent montrer leurs capacités au monde au travers des Succès.



Les + : Original dans le concept

Addictif Télécharger le jeu gratuit The Firm





Battle for Wesnoth (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.14.13, 634 Mo, iOS 7.0) passe de 3,99 € à gratuit. The Battle for Wesnoth est un jeu de stratégie tactique au tour par tour sur le thème de la haute fantaisie. Constituez une grande armée, en transformant progressivement des recrues brutes en vétérans endurcis. Dans les parties suivantes, rappelez vos guerriers les plus endurcis et formez une armée mortelle à laquelle personne ne peut résister !



Choisissez des unités parmi un large éventail de spécialistes et constituez une force dotée des atouts nécessaires pour combattre sur différents terrains contre toutes sortes d'adversaires.



Les + : Plus de 50 cartes d'escarmouche/multijoueur

Plus de 90 minutes de musique originale. Télécharger le jeu gratuit Battle for Wesnoth





Hex (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.5, 20 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 1,09 € à gratuit. Hex vous oblige à connecter les côtés bleus du plateau en créant une chaîne ininterrompue avant votre adversaire. À tour de rôle, l'adversaire IA remplit la grille d'hexagones. Vous pouvez occuper n’importe quel hexagone de votre choix; vos mouvements n'ont pas à être adjacents les uns aux autres.



Si vous échouez encore et encore, activez la visualisation des chemins les plus courts.



Les + : Travaillez votre stratégie Télécharger le jeu gratuit Hex





Promotions iOS :

Door Kickers: Action Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.72, 214 Mo, iOS 8.1, KILLHOUSE GAMES SRL) passe de 3,99 € à 0,99 €. Door Kickers: Action Squad est un jeu d'action rétro à défilement horizontal qui vous fait incarner un agent du SWAT, envoyé s'occuper des méchants dans la ville de Nowhere City aux USA.



Choisissez votre équipement, puis défoncez les portes et préparez-vous à l'action. Réagissez et adaptez-vous au quart de tour, et si nécessaire, recommencez la partie sans vergogne. Maîtrisez le recul et le temps de recharge de vos armes, jouez avec les distances et les abris à votre avantage et utilisez vos capacités stratégiques en jeu pour utiliser les trousses de soins ou les recharges au moment opportun. À moins que vous ne préfériez garder vos points et libérer votre coup ultime pour finir la dernière salle sans trop de difficulté. Télécharger Door Kickers: Action Squad à 0,99 €





Le livre enchanté (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0, 218 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Encore un point'n'click de grande qualité dans lequel vous aurez le privilège de vivre une aventure vous emmenant à la découverte de trois livres magiques. Une amulette vous permettant de vous transporter au sein de ces derniers, dans la quête de trouve le dernier et 4ème livre.



Un jeu rempli d'énigmes et casse-tête pour le plus grand bonheur des fans du genre.



Les + : Le scénario

Durée de vie Télécharger Le livre enchanté à 2,99 €