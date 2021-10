Vous pouvez télécharger macOS 12 Monterey en version finale

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

10



Après une longue période de bêta, le nouveau système d'exploitation débarque sur nos Mac. Il s'agit bien sûr de macOS 12 Monterey qui se place dans la continuité de macOS 11 Big Sur qui avait tout repensé au niveau expérience utilisateur.



Voyons ce que Monterey apporte et quels Mac sont compatibles avant de le télécharger et de l'installer.

Toutes les nouveautés de MacOS 12 Monterey

Présenté à la WWDC 2021, le nouveau firmware surnommé officiellement Monterey apporte un lot non négligeable de nouveautés qu'on prend le temps de revoir ensemble avec notamment SharePlay, Universal Control, Safari ou encore le mode économie d'énergie. Mais, ce n'est pas tout...

Universal Control

Après Sidecar, qui permettait de se servir de son iPad comme d'un deuxième écran pour son Mac, voilà Universal Control.



Désormais, vous pourrez découvrir Continuité, permettant de simplifier le passage d'un appareil Apple à l'autre. Grâce à Universal Control, par exemple, il sera possible d'utiliser un seul curseur d'un Mac à un autre appareil, comme un autre Mac ou un iPad. Mais la Pomme va encore plus loin en offrant la possibilité de contrôler son iPad (ou autre) totalement avec le Trackpad du Mac, tout en utilisant les gestes raccourcis et en permettant de glisser-déposer des fichiers d'un appareil à l'autre.

Pour terminer, Apple a présenté "AirPlay to Mac" qui permet de se servir d'un Mac comme un récepteur de médias, que ce soit audio ou vidéo.

L'app Raccourcis fait son arrivée sur macOS

C'était demandé par les utilisateurs, l'application Raccourcis fait donc son arrivée sur macOS. Pour rappel, cette dernière permet d’accomplir des tâches avec vos apps, d’un simple clic ou en le demandant à Siri. On peut créer des automatisations pour tout et n'importe quoi, une manière d'accélérer la productivité et d'éviter les tâches répétitives.

FaceTime amélioré

Comme avec iOS 15, Apple a largement amélioré FaceTime sur Mac avec la réduction de bruit, une nouvelle vue grille, la possibilité de partager un lien d’invitation, ou encore de flouter automatiquement l’arrière plan comme dans Zoom. Elle appelle cela le mode Portrait mais il est limité aux Mac M1.

Safari 15

Safari a été complètement revu, avec des performances en hausse, une vie privée encore plus préservée et surtout un nouveau design. Apple ajoute enfin la possibilité de faire des groupes d'onglets, et supporte les extensions sur Mac... tout comme sur l'iPhone et l'iPad. On peut également passer d’un onglet à un autre avec un geste.

Mode économie d'énergie

Apple a enfin introduit un mode économie d'énergie sur Mac, aussi appelé mode basse consommation. Ce dernier réduit la vitesse d'horloge du système et la luminosité de l'affichage pour prolonger l'autonomie de la batterie, idéal sur les MacBook.

Toutes les nouveautés de macOS Monterey

Si vous voulez connaître l'exhaustivité des évolutions, consultez notre article sur les 180 nouveautés de macOS 12 Monterey. Notez que certaines nouveautés sont réservés aux Mac M1...

Les Mac compatibles avec MacOS 12 Monterey

iMac fin 2015 et versions ultérieures

Mac Pro fin 2013 et versions ultérieures

iMac Pro 2017 et versions ultérieures

Mac mini fin 2014 et versions ultérieures

MacBook Air début 2015 et versions ultérieures

MacBook début 2016 et versions ultérieures

MacBook Pro début 2015 et versions ultérieures

Les Mac non compatibles MacOS Monterey

Vous l’aurez compris, la nouvelle version du système d'exploitation abandonne l'iMac 2014, le MacBook 2015, le MacBook Air 2014, et les MacBook Pro 2013 et 2014.

Télécharger et installer MacOS 12 Monterey

Pour télécharger gratuitement MacOS Monterey, rendez-vous sur l'App Store de votre Mac puis tapez Monterey dans la recherche. De là, la mise à jour vous sera proposée et vous pourrez lancer le téléchargement.



Avant toute chose, pensez à sauvegarder vos données (cf sauvegarder le Mac avec Time Machine), et à faire de la place pour accueillir le nouveau système d'exploitation qui requiert plusieurs giga-octets pour le téléchargement et l'installation.