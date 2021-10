iPhone : le retrait de l'adaptateur secteur provoque une poursuite judiciaire en Chine

Apple pensait probablement que retirer l'adaptateur secteur du packaging des iPhone allait créer une courte polémique puis tout le monde passerait à autre chose rapidement. Visiblement, ce n'est pas le cas. La firme de Cupertino a déclenché la colère de deux pays : le Brésil qui a déjà condamné Apple à deux reprises et la Chine.

Apple poursuivi en Chine

Le retrait de l'adaptateur secteur dans le packaging de plusieurs produits Apple (iPhone, Apple Watch...) a été sujet à une grande indignation sur les réseaux sociaux, mais aussi au plus haut sommet de certains pays.

Apple vient de faire face à sa seconde poursuite judiciaire, cette fois-ci ce n'est pas au Brésil, mais en Chine où une plainte demande à Apple de revenir sur sa décision concernant la suppression de l'adaptateur secteur.



Plusieurs étudiants résidents à Shanghai et Pékin viennent de se regrouper pour déposer une plainte commune contre la firme de Cupertino pour avoir supprimé l'adaptateur secteur. L'un des étudiants explique qu'en achetant l'iPhone 12 Pro Max, il n'a pas trouvé normal de ne pas avoir l'adaptateur secteur qui lui permet de recharger son nouvel iPhone.



Quand il s'est rapproché d'Apple, l'entreprise l'a invité à ajouter un supplément financier pour acquérir l'adaptateur, une proposition qui ne lui a pas plu, car selon lui un fabricant est censé fournir le produit, mais aussi l'accessoire permettant de l'utiliser. Sinon cela n'a plus aucun sens !

Pour montrer le côté malsain d'Apple dans cette "nouveauté environnementale", l'étudiant met en avant la difficulté de trouver un chargeur compatible avec le câble Lightning qui est fourni avec l'iPhone. Il explique dans la plainte que si Apple fait cela pour préserver l'environnement, la firme le fait aussi pour améliorer ses revenus financiers, car tout est fait pour décourager le client et faire en sorte qu'il passe par l'Apple Store s'il ne possède pas l'adaptateur secteur nécessaire.



Aujourd'hui, les étudiants chinois à l'origine de la plainte proposent deux solutions à Apple pour répondre à leurs attentes :

Inclure de base l'adaptateur secteur (un retour en arrière)

De laisser le choix aux consommateurs lors de la commande en ligne ou lors de l'achat en Apple Store physique

Apple a fait face à la même situation il y a quelques mois à Rio de Janeiro, la firme de Cupertino a été condamnée à payer deux amendes de 2 millions de dollars. Cependant, l'entreprise semble préférer continuer à être sanctionnée plutôt que d'inclure à nouveau l'adaptateur secteur que réclament de nombreux consommateurs brésiliens.



Selon Apple, le retrait de l'adaptateur secteur est une incroyable avancée pour la protection de l'environnement, cela permet d'économiser jusqu'à 861 000 tonnes de cuivre, d'étain et de zinc. Cela offre aussi plus de place par palette de livraison, la firme de Cupertino estime que grâce aux emballages plus compacts, il est possible de charger jusqu'à 70% de coffrets d'iPhone supplémentaires.