La bêta de MacOS 12.1 Monterey ajoute SharePlay

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Apple a publié cette nuit la première version bêta de macOS Monterey 12.1 aux développeurs, et il s'avère que la mise à jour ajoute une fonctionnalité Monterey manquante - SharePlay. Selon Apple, SharePlay est activé dans la version bêta de macOS Monterey 12.1, de sorte que ceux qui ont la version bêta installée peuvent en faire plus avec leurs amis et les membres de leur famille via FaceTime.

MacOS Monterey comble son retard sur les autres systèmes

SharePlay a été introduit tout récemment dans iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, mais il était absent de la mise à jour macOS Monterey qui est sortie la semaine dernière. Au moment du lancement de Monterey, Apple a déclaré que SharePlay serait ajouté dans une mise à jour ultérieure.

Avec SharePlay, les utilisateurs de FaceTime peuvent écouter de la musique, regarder la télévision, regarder des films et même partager leur écran avec les personnes avec lesquelles ils discutent.

SharePlay fonctionne avec des service Apple de première partie comme l'Apple TV, Apple Fitness+ et Apple Music en plus d'activer le partage d'écran entre plusieurs personnes, mais il est également compatible avec des applications tierces. Les développeurs ont déjà construit des expériences SharePlay intéressantes pour les appareils iOS, et maintenant ils peuvent également intégrer les mêmes fonctionnalités dans les applications Mac. En revanche, toujours aucune trace de Universal Control.



Pour tester cette nouveauté, il faut être membre du Dev Center d’Apple et avoir installé le profil d’approvisionnement qui permet de télécharger la bêta de MacOS.