La série Swagger sur Kevin Durant est disponible sur Apple TV+

Apple TV+ a lancé aujourd'hui sa nouvelle série de science-fiction à gros budget nommée "Invasion", diffusée exclusivement sur Apple TV+. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Invasion et la date...

Apple a lancé le trailer officiel de "Dr. Brain". La série, qui suit l'histoire d'un scientifique qui utilise la technologie pour rechercher des souvenirs, est écrite et réalisée par...

Les nouveaux contenus Apple TV+ sont nombreux en cette fin d'année 2021. Après l'ajout des séries de science-fiction Fondation et Invasion, le géant californien continue avec l'ajout...

Apple TV+ a publié une nouvelle vidéo qui plonge encore plus profondément dans sa nouvelle série de science-fiction phare, Fondation. Le service vient en effet de lancer une...

Les nouveaux ajouts sont très nombreux en cette fin d'année, plusieurs créations originales Apple TV+ ont terminé d'être tournées et se retrouvent dans le catalogue du service de streaming....

Le catalogue Apple TV commence à être sacrément intéressant avec des dizaines de sorties depuis le début de l’année dont plusieurs séries à gros budget. Et voici le trailer vidéo de Swagger :

Vous pouvez regarder la série Swagger via l'application Apple TV qui peut être téléchargée sur de nombreuses plateformes, y compris le décodeur de l'Apple TV lui-même, l'iPhone, l'iPad, le Mac, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et les téléviseurs intelligents.

Swagger est une série originale d'Apple, disponible exclusivement sur le service de streaming. Apple TV+ est un service d'abonnement en streaming qui coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € par an (un essai gratuit de sept jours est disponible pour les nouveaux membres). Vous pouvez également obtenir Apple TV+ dans le cadre de l'offre groupée Apple One .

Swagger va au-delà du terrain de basket-ball, montrant également les pressions exercées sur les joueurs hors du jeu lui-même, telles que la cyberintimidation sur les médias sociaux et les luttes familiales. L'impact de la COVID-19 frappe la première saison de l'émission.

Jace fait face au monde enrichissant mais cruel du sport pour les jeunes, et ce qu’il en coûte pour réaliser ses ambitions sportives.

Swagger propre une vision du basket-ball des jeunes sous un nouvel angle, tournant autour du prodige Jace Carson (joué par Isaiah Hill). O'Shea Jackson Jr incarne Ike, l'entraîneur et la figure paternelle de la série. Le personnage d'O'Shea semble comparable à Ted Lasso, l'entraîneur de football à la tête de la comédie à succès d'Apple TV+.

Apple TV+ a lancé aujourd'hui sa dernière série dramatique, nommée Swagger. Le spectacle est basé sur les expériences de l’ancienne gloire de la NBA, Kevin Durant, et suit le monde du basket-ball des jeunes. Voici ce qu’il faut savoir et comment regarder.

