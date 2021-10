T3 2021 : Apple a expédié 50,4 millions d'iPhone (derrière Samsung, mais devant Xiaomi)

Il y a 5 heures

William Teixeira

Comme Apple ne mentionne pas le nombre précis d'iPhone qui a été expédié au cours du trimestre, la seule indication qu'on peut avoir, c'est avec les cabinets d'analyses comme IDC qui publient régulièrement des rapports d'expéditions. Le dernier en date montre une visibilité sur les ventes de smartphones au cours du troisième trimestre de 2021.

Apple est deuxième

Grâce à la présence des iPhone 13 sur une courte période du trimestre, Apple arrive une fois de plus à impressionner tout le monde en affichant 50,4 millions d'expéditions d'iPhone en seulement 3 mois.

Cette incroyable performance a permis au géant californien de générer un chiffre d'affaires colossal de 38,87 milliards de dollars (en hausse de 47%) pour la catégorie iPhone.



Si Apple arrive à garder l'attractivité envers ses smartphones et à générer une masse d'expéditions, malgré la période difficile de pénurie de puces et composants, il n'en reste pas moins qu'Apple n'arrive pas à dépasser son concurrent sud-coréen, Samsung.

Le créateur des Galaxy a expédié 60 millions de ses smartphones au cours du troisième trimestre de 2021, même si c'est une chute de 14,2% comparé au T3 2020, cela permet quand même à Samsung d'être premier (et loin devant Apple !).

Derrière Apple, on retrouve le géant chinois Xiaomi qui arrive à expédier 44,3 millions de ses smartphones, là aussi on constate une chute de -4,6% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Les autres fabricants derrières sont Vivo à la 4e place avec 33,3 millions d'expéditions et Oppo tout proche avec 33,2 millions d'expéditions, les deux entreprises affichent une croissance de 5,8% et 8,6%.



Que ça soit Apple, Samsung, Xiaomi... Tous ont été impactés par la pénurie de composants, Tim Cook a déclaré dans une interview qu'Apple a perdu 6 milliards de dollars à cause de plusieurs ralentissements dans les livraisons des fournisseurs.

Nabila Popal, la directrice de la recherche chez Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC a déclaré :

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénurie de composants ont finalement rattrapé le marché des smartphones, qui jusqu'à présent semblait presque immunisé contre ce problème, malgré son impact négatif sur de nombreuses autres industries adjacentes.

En toute honnêteté, elle n'a jamais été totalement immunisée contre les pénuries, mais jusqu'à récemment, les pénuries n'étaient pas assez graves pour entraîner une baisse des expéditions et limitaient simplement le taux de croissance. Cependant, les problèmes se sont maintenant aggravés et les pénuries touchent tous les fournisseurs. En plus des pénuries de composants, l'industrie a également été frappée par d'autres défis de fabrication et de logistique.

Des politiques de test et de quarantaine plus strictes retardent les transports et les contraintes d'alimentation électrique en Chine limitent la fabrication de composants clés. Malgré tous les efforts déployés pour atténuer l'impact, les objectifs de production de tous les principaux fournisseurs pour le quatrième trimestre ont été revus à la baisse. Compte tenu de la persistance d'une forte demande, nous ne pensons pas que les problèmes liés à l'offre s'atténueront avant la fin de l'année prochaine.

La prochaine étape est maintenant le quatrième trimestre de l'année 2021, c'est celui qui rapporte le plus grâce à Noël. Le CEO d'Apple a préféré ne donner aucune estimation du chiffre d'affaires et du bénéfice net, la situation étant trop incertaine avec la crise sanitaire, mieux vaut garder le silence selon lui.