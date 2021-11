Apple officialise les Beats Fit Pro à 199$

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Suite à leur apparition dans iOS 15.1 et sur Kim Kardashian, les nouveaux Beats Fit Pro sont désormais officiels. Apple a mis à jour le site Beats en ajoutant une page pour les écouteurs sans fil axés sur le fitness qui comprennent des crochets flexibles pour les aider à tenir solidement dans l'oreille.

Les nouveaux Beats Fit Pro sont officiels

Les Beats Fit Pro à 199,99 $ comprennent bien évidemment toutes les fonctionnalités que vous

attendez à avoir sur des écouteurs Apple haut de gamme, telles que les embouts en silicone en trois tailles, les modes audio de réduction active du bruit (ANC) et de transparence, l'égaliseur adaptatif, l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête et la puce H1 pour "Dis Siri" et le support de "Localiser" ainsi que le couplage facile sur iOS, la commutation automatique entre les appareils et le partage audio.

Si vous cherchez à comprendre le positionnement des Beats Fit Pro, il s'agit d'une version des AirPods Pro axé sur le sport. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais avec un look totalement différent. Les Beats Fit Pro n'ont pas de tiges et proposent avec une conception intra-auriculaire discrète avec des crochets en silicone pour plus de stabilité.

Du côté de la forme des écouteurs, Beats explique avoir mesuré des milliers d'oreilles pour pouvoir modéliser numériquement les extrémités d'ailes souples, qui sont assez flexibles tout en offrant une bonne stabilité pour garder les Beats Fit Pro en sécurité dans l'oreille.



Les Beats Fit Pro ont également un indice IPX4, ce qui signifie qu'ils sont résistants à la transpiration et à l'eau, vous n'aurez donc pas à vous en soucier pendant l'entraînement.

En ce qui concerne la qualité sonore, Beats dit avoir développé un tout nouveau transducteur pour un son robuste, ainsi qu'un nouveau système de ventilation pour minimiser la distorsion dans la plage des aigus et éliminer l'inconfort. Les premiers tests et avis font état d'une qualité similaire à celle des AirPods Pro et des récents AirPods 3.

Comme ses cousins, les Beats Fit Pro comprennent deux microphones formant un faisceau dans chaque écouteur, ainsi qu'un microphone interne et un accéléromètre vocal, qui fonctionnent tous ensemble pour optimiser la qualité sonore à la fois pour la lecture audio dans vos oreilles et pour capter votre voix.

Sans tige, les Beats Fit Pro ne disposent pas de capteurs de force compressibles pour les commandes intégrées comme sur les AirPods Pro et les AirPods de troisième génération. Au lieu de cela, la surface extérieure de chaque écouteur dispose d'un bouton Beats "b" qui prend en charge plusieurs fonctions, tout comme les Beats Studio Buds et les Powerbeats Pro.



L'autonomie de la batterie est évaluée à jusqu'à 6 heures avec la réduction active, et cela peut être poussé à 7 heures sans cela. On notera que le boîtier de transport se charge sur USB-C (pas de charge sans fil, malheureusement) et offre jusqu'à 21 heures d'autonomie supplémentaire. Une fonction de charge Fast Fuel offre une heure d'écoute après seulement cinq minutes dans le boîtier, et ils peuvent se charger à pleine vitesse en environ une heure et demie.



Le Beats Fit Pro prend en charge Android avec l'application compagnon Beats dédiée à la plate-forme prenant en charge le jumelage d'une seule touche, un test d'ajustement guidé et la possibilité de basculer les modes d'écoute et de personnaliser le bouton "b", mais vous n'obtiendrez pas la suite complète de fonctionnalités spécifiques à Apple activée par la puce H1.

Prix et date de sortie

Les Beats Fit Pro sont disponibles aux USA au prix de 199,99 $ sur le site de Beats et sont disponibles en quatre couleurs : violet pierre, gris sauge, blanc et noir. Ils sont disponibles à la commande aux États-Unis à partir d'aujourd'hui avec des expéditions à partir du 5 novembre. Pour la France, il faudra attendre 2022 !