L'iPad reste la tablette la plus vendue dans le monde au T3 2021

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir



Le succès et la popularité de l'iPad ne sont plus une surprise pour personne, la tablette d'Apple ne cesse de se renouveler et de conserver son attractivité auprès des consommateurs. Ce qui fait énormément de bien à l'iPad, c'est la diversité des modèles adaptés à tous les budgets, il s'agit d'une recette gagnante et ça se voit encore une fois.

L'iPad est encore le grand vainqueur

Chaque nouveau trimestre, Apple se fait remarquer sur le marché des tablettes, l'entreprise conserve à chaque fois sa première place loin devant ses concurrents qui connaissent des variations de performances et rarement une croissance régulière.

Au troisième trimestre de 2021, Apple a réussi à capter 34,6% de part de marché avec une croissance de 4,6% quand on compare par rapport à la performance du même trimestre de l'année précédente.



Cette jolie progression qu'a réalisée Apple est quasiment inexistante chez les concurrents qui connaissent tous une baisse des expéditions. C'est le cas de la firme sud-coréenne Samsung avec seulement 17,7% de part de marché et une baisse de 11,1%.

Amazon déçoit aussi avec des ventes qui frôle la catastrophe avec seulement 11,1% de part de marché et une chute de 13,3% par rapport au T3 2020. Heureusement qu'Amazon a d'autres sources de revenus que la vente de ses produits, sinon ça aurait été la panique en bourse !

En dehors d'Apple, Lenovo est l'une des rares marques à connaître une petite progression sur le marché des tablettes au troisième trimestre de 2021. L'entreprise a réussi à capter 10,1% de part de marché avec une progression de 2,1%. Même si c'est loin des attentes des dirigeants de Lenovo, c'est toujours mieux que voir ses ventes reculer face au géant Apple !

Huawei réalise le plus gros bide

Un échec, voici comment on pourrait décrire les ventes de tablettes du géant chinois Huawei. Si la marque est en bonne forme dans son pays natal, l'entreprise n'arrive plus à convaincre à l'international après les déboires de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine quand Donald Trump était à la Maison-Blanche.

Huawei détient seulement 5,4% de part de marché et une chute de 45,9% par rapport au T3 2020.

Le travail à distance a avantagé Apple (encore une fois)

Apple en période de pandémie, c'est un véritable monstre. L'entreprise profite du télétravail et des cours à distance pour réaliser encore plus de ventes d'iPad, mais aussi de Mac et MacBook.

Selon Anuroopa Nataraj, analyste de recherche principal chez IDC, il ne fait aucun doute que l'achat de matériel informatique pour les étudiants a été un sacré coup de pouce :

De nombreuses écoles et gouvernements ont fait exploser leurs budgets pour fournir des appareils pour l'apprentissage à distance et même les consommateurs ont acheté agressivement des appareils pour l'apprentissage en 2020. En conséquence, une certaine saturation du marché de l'éducation est attendue à court terme.

Le meilleur trimestre pour Apple est à venir, les périodes de fêtes de fin d'année permettent en général de faire décoller le chiffre d'affaires, quelle que soit la catégorie de produits. À noter que les investisseurs restent particulièrement vigilants pour ce dernier trimestre de 2021, ils craignent qu'Apple souffre trop de la crise sanitaire et de la pénurie de puces et composants.