Tom Hanks vous parle de Finch, son prochain film sur Apple TV+

Il y a 5 heures

Julien Russo

Dès le 5 novembre, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter du deuxième film avec le célèbre acteur Tom Hanks. À l'occasion de ce grand rendez-vous, la star de Forrest Gump a pris le temps d'expliquer face caméra cette nouvelle histoire au scénario passionnant. Dans cette courte vidéo qui dure 1:55, vous retrouvez également des images inédites des coulisses pendant le tournage.

En exclusivité sur Apple TV+

Finch, c'est la nouvelle production originale Apple qui va faire beaucoup de bruit dès le 5 novembre.

Dans ce film, vous retrouvez Tom Hanks ingénieur en robotique qui survit avec son chien à un événement solaire cataclysmique qui a tué la majorité des humains et des animaux sur la planète.

L'homme et le chien vivent enfermés dans un sous-sol à l'abri des conditions climatiques instables et des derniers humains prêts à tout pour trouver de la nourriture.



Alors qu'Apple avait publié la bande-annonce il y a quelques semaines, le géant californien publie une seconde vidéo cette fois avec Tom Hanks qui raconte l'histoire du film, mais aussi le rôle de son personnage dans cet univers apocalyptique.

Tom Hanks explique :

Finch est peut-être le dernier homme sur Terre, mais il y a des indices d'une autre présence humaine. Finch a le plus grand compagnon du monde, il a un chien, Goodyear.

Finch est ingénieur, il construit un robot qui s'appelle Jeff pour prendre soin de Goodyear.



Quand la nouvelle de cette énorme tempête arrive, Finch, Goodyear et Jeff doivent se réfugier dans le camping-car familial et rouler jusqu'à la terre promise dans l'ouest des États-Unis.



Ce n'est pas humain d'être seul, que ça soit un robot ou un chien, la compagnie est importante.

Comprenez-vous à quel point ce chien est important pour moi ?

Le lien entre Finch et Goodyear est basé sur une profonde affection et une compréhension permanente.

Hanks termine en affirmant que la belle chose à propos de ce film, c'est qu'il est optimiste et plein d'espoir.

Avec cette nouvelle production originale, Apple espère attirer toujours plus de nouveaux abonnés sur son service de streaming. Une chose est sûre, c'est que la firme de Cupertino mise encore sur la qualité avec ce film à gros budget.



