WhatsApp arrête la prise en charge de plusieurs versions d'iOS et Android

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Réagir



Comme toutes les autres applications, WhatsApp se doit d'avancer dans son développement et n'a pas d'autres choix que de cesser le support de certaines versions d'iOS et d'Android. Depuis ce 1er novembre minuit, plusieurs smartphones et tablettes ne sont plus pris en charge par la messagerie instantanée de Facebook (sauf si vous upgradez votre version logicielle), voici la liste complète.

WhatsApp invite les utilisateurs à se mettre à jour

Le problème n'est pas le smartphone ou la tablette trop ancienne que vous possédez, mais plutôt la version logicielle initiale qui a été installée quand vous l'avez acheté. WhatsApp vient d'annoncer la fin de prise en charge d'une cinquantaine de smartphones et tablettes si les utilisateurs refusent de passer sur une version logicielle plus récente.

Voici la liste complète

Alcatel One Touch Evo 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1re génération)

Archos 53 Platinum

Caterpillar Cat B15

Faea F1

HTC Desire 500

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1 Quad XL

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1 S

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

THL W8

UMi X2

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo

ZTE V956

Les utilisateurs sur des versions antérieures d'iOS 10 sont tous concernés

Pour profiter pleinement de WhatsApp et ne pas être bloqué au niveau de certaines fonctionnalités dans l'application, il est nécessaire de passer à iOS 10 minimum. Dans le cas contraire, le fonctionnement de WhatsApp risque de devenir compliqué et légèrement prise de tête (fonctions qui ne réagiront plus, qui seront désactivées, plantage répétitif...).



Pour les modèles supérieurs à l'iPhone 6S et l'iPhone SE de 1re génération, vous avez déjà la version logicielle nécessaire puisque normalement vous ne pouvez pas être à une version antérieure d'iOS 10.

Les utilisateurs sur des versions antérieures à Android 4.1 sont tous concernés

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, la majorité des smartphones concernés sont des modèles qui tournent sous Android. La FAQ de WhatsApp mentionne que tous les smartphones et tablettes qui n'ont pas Android 4.1 minimum ne sont plus pris en charge dans les futures mises à jour.

Comme pour les iPhone, il faut s'attendre à de futures instabilités, des fonctionnalités qui se désactiveront...

Comment installer la mise à jour ?

Pour iOS :

Rendez-vous dans les Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle . Vous aurez accepté des conditions générales d'utilisation, à télécharger la mise à jour puis à l'installer.

Rendez-vous dans les -> -> . Vous aurez accepté des conditions générales d'utilisation, à télécharger la mise à jour puis à l'installer. Pour Android :

Rendez-vous dans les Paramètres -> Système -> Paramètres avancés -> Mise à jour du système.

Vous trouverez ici une version logicielle plus récente. Il suffira d'accepter les conditions générales d'utilisations puis de lancer le téléchargement et l'installation de la mise à jour.

Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger