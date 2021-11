Amazon propose le Smart Air Quality pour vérifier la qualité de l'air à son domicile

Julien Russo

Amazon a compris une chose, depuis que nous vivons dans un contexte de pandémie, on a plus tendance à prendre soin de soi et de ses proches. L'entreprise a décidé de se lancer sur un nouveau marché : celui des détecteurs de qualité d'air. Avec son Smart Air Quality, le géant américain veut vous montrer en seulement quelques secondes la qualité d'air à votre domicile.

De quoi se compose l'air chez vous ?

Après les enceintes connectées, les clés HDMI pour connecter un téléviseur, les tablettes... Amazon a décidé de quitter le monde des appareils de divertissements pour se concentrer sur quelque chose de bien plus sérieux et préoccupant : votre santé.

Depuis aujourd'hui, Amazon France commercialise le Smart Air Quality, il s'agit d'un petit boîtier à installer chez vous et à relier à une prise électrique.



Dès qu'il est alimenté, ce petit boîtier blanc va avoir pour mission d'analyser la qualité de l'air de votre domicile, il sera capable de vous dire la proportion des 5 facteurs clés contribuant à la qualité de l'air :

Les matières particulaires (PM)

Les composés organiques volatils (COV)

Le monoxyde de carbone (CO)

Le taux d'humidité

La température

Toutes les informations seront envoyées à deux endroits : soit sur l'application Alexa disponible sur l'App Store et le Google Play Store ou soit sur un Echo Show (une enceinte connectée vendue par Amazon qui a la particularité d'avoir un écran).

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le Smart Air Quality possède également un témoin lumineux vous indiquant la qualité de l'air en temps réel, ce qui vous permettra de ne pas avoir toujours besoin d'ouvrir l'app sur votre iPhone.

Si le témoin est vert, c'est que vous êtes dans le positif au niveau de la qualité de l'air, si celui-ci est dans le rouge, cela signifie qu'il y a un problème, vous êtes donc invité à vérifier les données recueillies par le Smart Air Quality.



Autre détail intéressant, la connectivité de ce nouveau produit est poussée à son maximum puisque l'application Alexa est capable de vous envoyer une notification quand elle reçoit des informations inquiétantes du Smart Air Quality.

Vous pourrez aussi avoir une annonce vocale sur vos appareils Echo, si vous n'avez pas votre smartphone à proximité.

Amazon va faire fonctionner son écosystème

Sur ce point-là, Amazon suit énormément le comportement d'Apple. Quand vous aurez installé le Smart Air Quality, vous pourrez demander d'une simple commande vocale à une enceinte Écho : la température, le taux d'humidité dans la pièce, la quantité de monoxyde de carbone dans l'air...

Les informations supplémentaires à savoir

Les dimensions de l'appareil sont de 65 x 65 x 45 mm (l x L x H)

(l x L x H) Il pèse 120g (sans compter le câble et l'adaptateur secteur)

(sans compter le câble et l'adaptateur secteur) Il se connecte en WiFi 2,4 GHz

Dans la boîte vous aurez l'Amazon Smart Air Quality, le câble micro-USB, l'adaptateur secteur et un guide de démarrage pour vous aider si vous avez des difficultés sur la connexion de l'appareil

L'utilisation est exclusivement pour l'intérieur du domicile, interdiction de le mettre dehors !

Prix et disponibilité

Pour le moment, ce nouveau produit est au stade de la précommande, les expéditions commenceront à partir du 8 décembre 2021.

Pour les abonnés Amazon Prime, vous aurez évidemment l'avantage de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant votre localisation.



En ce qui concerne le prix, il est impressionnant !

Normalement, la majorité des détecteurs de qualité d'air se vendent à plus de 150€, voire parfois plus de 200€.

Avec l'Amazon Smart Air Quality, vous ferez de grosses économies puisqu'il sera disponible au prix incroyable de 79,99€. Si cela vous parait cher, prenez en compte qu'il analyse plusieurs éléments dans l'air et propose une connectivité exceptionnelle.