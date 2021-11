Apple Fitness+ en France : il y a 898 exercices en moins qu'au Canada !

Après une longue attente, Apple Fitness+ a enfin été lancé en France et dans 14 autres pays, mercredi soir. Si nous avons les mêmes coachs, la même connectivité avec l'Apple Watch, le catalogue français n'est pas identique à celui du Canada qui possède Fitness+ depuis le début. Notre pays est clairement désavantagé et pourtant, le prix est exactement le même...

Apple Fitness+ incomplet en France

Apple pensait peut-être que personne ne s'en apercevrait, mais heureusement notre confrère WatchGeneration a l'œil et a remarqué une différence flagrante entre le catalogue Apple Fitness+ au Canada et celui disponible en France.

Après une grande comparaison, il s'avère que les Canadiens possèdent un total de 1 450 exercices quand la France en a seulement 552 !



Quand on entre dans le détail, voici ce que ça donne :

Activité Canada France Fractionné HIIT 168 53 Méditation 86 86 Yoga 219 70 Gainage 137 49 Renforcement 157 62 Pilates 20 20 Danse 101 33 Vélo 243 74 Tapis de course 120 35 Aviron 100 35 Récupération en pleine conscience 99 35

Bien sûr, on pourrait se dire "peut-être que les équipes Apple Fitness+ n'ont pas eu le temps de procéder à la traduction de tous les exercices ?", le problème, c'est que les utilisateurs canadiens avaient déjà les exercices avec le sous-titrage français. Au Canada, il est demandé de prendre en compte l'anglais, mais aussi le français, ce sont les deux langues officielles dans le pays depuis le 7 juillet 1969.

Ce point faible dans le catalogue français n'a pas été exprimé par Apple, d'ailleurs la firme de Cupertino n'a pas donné le chiffre du nombre d'entraînements disponibles. Un comportement surprenant, surtout quand on sait que les services concurrents mettent toujours en avant le nombre d'exercices présents dans le catalogue, c'est en général un argument pour générer de nouvelles souscriptions.

Un problème lié aux maisons de disques ?

L'une des hypothèses qui peut paraître crédible, c'est qu'Apple a rencontré une difficulté sur les négociations avec les maisons de disques. Il faut savoir que sur chaque entraînement Apple Fitness+ vous avez plusieurs morceaux de musiques qui viennent d'Apple Music.



La firme de Cupertino a tous les droits nécessaires pour mettre à disposition ces musiques dans son service de streaming musical, cependant les droits ne peuvent pas s'exporter en dehors d'Apple Music. Problème, c'est exactement ce que fait la firme de Cupertino avec l'ajout de musiques dans les sessions Fitness+. Apple a été obligé de créer de nouvelles négociations avec les maisons de disques avant de lancer son service de fitness.



Chaque pays a ses propres négociations, ce qui peut expliquer la différence de contenus dans le catalogue Fitness+ au Canada et en France. Apple attend probablement des accords avant d'ajouter de nouveaux entraînements à son catalogue français.

Une chose est sûre, c'est que pour Apple il est hors de question de proposer des sessions Fitness+ sans musique à cause d'absences de droits.



Si cette hypothèse se confirme, il se pourrait que les 898 exercices manquants par rapport au Canada arrivent prochainement.

