Finch : le nouveau film avec Tom Hanks est disponible sur Apple TV+

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Comme chaque vendredi ou presque, le service de streaming Apple TV+ étoffe son catalogue avec de nouveaux contenus. Cette fois, la tête d'affiche est un film nommé Finch, un titre très attendu puisqu'il met en vedette un certain Tom Hanks. L'acteur inoubliable de Forrest Gump signe là son second long-métrage pour la firme de Cupertino.

Découvrez le film Finch en exclusivité sur Apple TV+

Depuis ce matin 5 novembre 2021, les abonnés Apple TV+ peuvent visionner "Finch", un film qui met en avant l'histoire d'un homme, d'un robot et d'un chien !



Tom Hanks y joue un ingénieur en robotique qui survit avec son chien à un événement solaire cataclysmique qui a tué la majorité des êtres vivants sur la planète.

L'homme et le chien vivent enfermés dans un sous-sol à l'abri des conditions climatiques instables et des derniers humains prêts à tout pour trouver de la nourriture. C'est un peu le même concept que "I Robot" avec Will Smith.

Dans "Finch", un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante qui raconte la quête d'un homme pour s'assurer que son compagnon canin bien-aimé sera pris en charge après son départ. Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l'un des rares survivants d'un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une dizaine d'années, a construit un monde bien à lui qu'il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Jones, pour veiller sur Goodyear lorsqu'il ne le pourra plus. Alors que le trio s'embarque dans un voyage périlleux dans l'Ouest américain désolé, Finch s'efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l'émerveillement d'être en vie. Leur voyage est pavé de défis et d'humour, car il est aussi difficile pour Finch d'inciter Jeff et Goodyear à s'entendre que pour lui de gérer les dangers de ce nouveau monde.

Le film Finch est réalisé par le légendaire cinéaste Miguel Spaochnik qui a participé à des séries cultes comme Game of Thrones ou encore True Detective.

Le scénario provient de Craig Luck, un nouveau venu dans le monde du cinéma. Luck sera accompagné d'Ivor Powell (l'un des producteurs associés des films Blade Runner et Alien, le huitième passager).

Le film est produit par Kevin Misher qui a déjà été aux commandes de Coming 2 America ou encore Fighting With My Family.



En ce qui concerne les acteurs, on retrouve Tom Hanks, Caleb Landry Jones (Get Out), Skeet Ulrich (Riverdale) et Laura Harrier (BlacKkKlansman).

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les appareils Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.



