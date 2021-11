Une bidouille pour utiliser un HomePod en Bluetooth

S'il y a une chose que la plupart des gens regrettent à propos du HomePod et du HomePod mini d'Apple, c'est le manque de prise en charge du Bluetooth. AirPlay est le seul moyen d'obtenir de diffuser du son sur l'un des haut-parleurs d'Apple. Après avoir vu comment utiliser un Android avec le HomePod, voici comment exploiter le Bluetooth.

Un tuto pour avoir le Bluetooth sur HomePod

Une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube "Will It Work?" passe en revue les étapes à suivre pour ajouter la prise en charge du Bluetooth à un HomePod, et bien qu'elle ne soit pas idéale, elle fonctionnera en un clin d'œil. Il vous suffit de prendre quelques accessoires et un appareil iOS de rechange pour tout mettre en service !

Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diffuser de l'audio Bluetooth sur le HomePod mini d'Apple, ainsi que sur d'autres appareils Airplay uniquement, tels que l'Apple TV.

L'essentiel ? Vous aurez besoin d'un récepteur Bluetooth, d'un dongle et d'une application pour transformer l'audio entrant en un flux AirPlay sortant. La vidéo contient tous les détails dont voici un résumé des 4 étapes principalles :

Une fois que vous avez réussi à tout faire fonctionner, vous pouvez toujours utiliser le HomePod en AirPlay, évidemment. Si vous cherchez une bonne enceinte AirPlay pas chère, le HomePod Mini est vraiment la plus intéressante.

Ce genre de chose va être plus utile aux personnes qui ont des appareils qui ne prennent pas en charge AirPlay, comme les appareils Android. Qui cherchait une solution telle que celle-ci et pour quel usage ?