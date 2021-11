Bouygues Télécom ajoute Disney+ et Canal+ Series à l'offre Bbox Ultym

Il y a 9 heures

Julien Russo

Face à des concurrents comme Free avec l'offre Freebox Delta, le FAI Bouygues Télécom a décidé de muscler son offre haut de gamme baptisée "Bbox Ultym". Pour vous inciter à souscrire, l'abonnement possède désormais Disney+ et Canal+ Séries inclus sans supplément ou d'options à activer.

Une série limitée jusqu'au

23 janvier 2022

Votre engagement se termine bientôt avec votre FAI actuel et vous avez envie de changer pour prendre un nouveau départ ?

Bouygues Télécom a décidé d'attirer votre attention en cette fin d'année avec une offre extrêmement intéressante !

Jusqu'au 23 janvier 2022, le FAI propose une série limitée de son abonnement Bbox Ultym, pour faire simple Bouygues Télécom a repris l'offre initiale, mais à ajouter deux services de streaming particulièrement populaire et très tendance en ce moment :

Disney+

Canal+ Séries

Dans l'abonnement, vous retrouvez la Fibre jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 600 Mbit/s en envoi.

Vous pourrez profiter de plus de 180 chaînes, d'un décodeur TV Bbox compatible 4K, de 100 heures d'enregistrement TV et des appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays.



L'autre avantage de cette offre, c'est l'intégration du WiFi 6 dernière génération, une nouvelle norme qui affiche un débit théorique de 10 Gbit/s maximum et qui a la particularité de gérer à la perfection la répartition de la bande passante quand plusieurs appareils sollicitent le WiFi en simultanée.

Dernier point intéressant dans la Bbox Ultym, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à 2 répéteurs WiFi sans frais supplémentaire.

Le prix

Avec la série limitée Bbox Ultym Disney+ & Canal+ Séries, vous profiterez d'une réduction sur la première année. L'abonnement vous coûtera 39,99€/mois puis 59,99€/mois au-delà des 12 premiers mois. À noter que vous avez un engagement de 1 an dès la souscription du contrat, au-delà de la première année, vous pourrez partir quand vous le souhaitez.

En ce qui concerne la location de la Bbox, elle est incluse dans l'abonnement !



Souscrivez dès maintenant à l'offre en testant votre adresse afin de déterminer dans un premier temps si vous pouvez obtenir une connexion ADSL/VDSL2 ou Fibre Optique.



À noter que la Bbox WiFi 6 a été doublement félicitée :