Un antique Apple-I vendu 500 000$ aux enchères

Hier à 14:35

Alban Martin

Un rare ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel s'est vendu 500 000 $ aux enchères cette semaine, selon John Moran Auctioneers en Californie. Un nouveau record pour un matériel "antique" frappé d'une pomme.

La rare Apple-1 à boîtier en bois de koa n'a eu que deux propriétaires, un professeur d'université et son étudiant à qui il a vendu la machine pour 650 $. La vente comprenait des manuels d'utilisation et des logiciels Apple sur deux cassettes.

Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, aurait construit 200 ordinateurs Apple-1 et en aurait vendu 175, ce qui en fait un objet de collection rare.

L'ordinateur était à l'origine proposé sous forme de carte de circuit imprimé nu pour être vendu en kit et complété par des amateurs d'électronique. Cependant, Steve Jobs a ensuite vendu 50 unités entièrement assemblées de l'ordinateur à The Byte Shop, basé en Californie, et l'étui en bois de koa a été ajouté par le premier détaillant d'ordinateurs pionnier, mais seulement six boîtiers ont été terminés.

Corey Cohen, experte d'Apple-1, a déclaré au Los Angeles Times avant la vente aux enchères de mardi :

C'est en quelque sorte le Saint Graal pour les collectionneurs d'électronique et de technologies informatiques vintage. Cela le rend vraiment passionnant pour beaucoup de gens.

L'an passé, un autre ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel s'est vendu 458 711 $. Il s'agit donc d'un nouveau record pour l'un des tout premiers ordinateurs personnels grand public.