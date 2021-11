Crazy Defense Heroes: le Play2Earn offre 1,2 million de jetons à gagner

Les joueurs ne le savent pas encore, mas une nouvelle ère arrive avec des jeux vidéo orientés Play-2-Earn (P2E). Il s'agit de titres qui permettent aux non-professionnels de gagner de l'argent réel en participant à des tournois. C'est le cas de Crash Defense Heroes qui vient de mettre à jour ses récompenses.



Crazy Defense Heroes offre des NFT aux meilleurs joueurs

Les différents événements play-to-earn de Crazy Defense Heroes en novembre et décembre offrent aux joueurs la chance de gagner leur part dans un total de 1 200 000 jetons Tower. Le titre d'Animoca Brands qui mélange Tower Defense et RPG avec des éléments de cartes à collectionner invite tout le monde à participer à l'événement en visant à gagner au moins 315 000 points d'expérience avatar (XP) à la fin de chaque mois.

Dans Crazy Defense Heroes, les joueurs peuvent mettre à l'épreuve leurs compétences dans plus de 1 000 niveaux tactiques. Vous pouvez vous défendre contre des hordes d'ennemis sur quatre modes de difficulté (Normal, Difficile, Fou, Cauchemar) en utilisant une grande variété de héros, de sorts, de tours et d'équipements. Vous pouvez également collecter 400 cartes avec différentes raretés, ou faire équipe avec vos copains en ligne dans le mode multijoueur Clan Quest Seasons.

Prépare-toi à une aventure épique pour t’emparer du royaume du Mal ! Explore le monde de Crazy Defense Heroes et vis une expérience stimulante remplie d’action et de challenges, où s’associent jeu de cartes à collectionner et tower defense classique.



En novembre et décembre, vous pouvez marquer des NFT - jetons fongibles - ERC-20 nommés jetons TOWER via les événements spécifiques ouverts à tous. Si vous aimez ce genre de jeux et que vous souhaitez tenter votre chance pour terminer l'année en beauté, vous pouvez télécharger Crazy Defense Heroes sur l'App Store pour iOS ou sur le Google Play Store pour les appareils Android en tant que jeu gratuit avec des achats intégrés.

