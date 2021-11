Crazy Defense Heroes : un jeu blockchain qui permet de gagner des crypto gratuitement

Crazy Defense Heroes, le célèbre jeu de tower defense d'Animoca Brands, accueille une série d'événements mensuels de type "play-to-earn", et la cagnotte pour les deux derniers mois de 2021 a été confirmée.

Non seulement ces événements vous donnent l'occasion de vous mesurer à vos camarades de jeu sur une scène gigantesque, mais ils vous permettent également de gagner des jetons TOWER, un jeton utilitaire fongible ERC-20 créé par Animoca Brands.



Et une fois que vous aurez acquis quelques jetons TOWER, vous pourrez les utiliser pour accéder aux modes d'un prochain jeu blockchain dont le nom n'a pas été dévoilé, voter sur des propositions d'autres jeux de la série tower defense d'Animoca Brands, et même acheter des NFT.

Crazy Defense Heroes : bienvenue sur la blockchain

Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été initiés à Crazy Defense Heroes, ce jeu de défense de tour mignon et coloré vous fait protéger votre base contre un assaut sans fin de squelettes, de minotaures, d'orcs et de dragons.



Il y a plus de 400 cartes de tour, de héros, de sorts et d'équipement à collecter, et d'autres sont ajoutées en permanence. Vous pouvez les combiner dans d'innombrables configurations, ce qui vous laisse libre d'expérimenter vos tactiques.

Et vous aurez besoin de vous entraîner. Crazy Defense Heroes compte plus de 1000 niveaux, ainsi que des combats de boss, des raids, des défis hebdomadaires et un système de clan sophistiqué qui vous permet de discuter avec d'autres joueurs, d'échanger des matériaux et d'accomplir des quêtes de clan.



Les événements mensuels de type "play to earn" fonctionnent de la manière suivante : une cagnotte de 1 200 000 jetons TOWER est proposée et sera divisée équitablement entre les joueurs qui parviendront à atteindre l'objectif de l'événement, à savoir gagner 315 000 XP d'avatar (pour plus de détails, allez sur le blog Medium).

Il s'agit d'un gain et non d'un objectif, vous devez donc savoir avec quel XP vous avez commencé. Vous pouvez également garder un œil sur votre niveau d'avatar. Il existe un wiki pratique en ligne qui vous indique approximativement le nombre d'XP dont vous avez besoin pour atteindre chaque niveau, afin de garder les choses ultra-simples.



En plus d'être très amusants, les événements mensuels de Crazy Defense Heroes pourraient être votre ticket d'entrée dans le monde passionnant des jeux de blockchain et même de la propriété de NFT.



