Une panne de Google Cloud empêche l'accès à TikTok, Snapchat, Discord, Spotify...

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Android

Julien Russo

3



Difficile soirée pour plusieurs sites internet et applications populaires. Une panne a actuellement lieu chez Google Cloud, cela impacte plusieurs services, applications et jeux qui s'appuient sur les infrastructures du géant californien pour leurs serveurs. Google a reconnu une anomalie de grande ampleur il y a quelques minutes.

Google Cloud est en panne

Si vous cherchez à comprendre pourquoi TikTok ne fonctionne plus, pourquoi Snapchat ne vous donne plus les nouvelles stories ou encore pourquoi le matchmaking ne fonctionne plus sur Apex Legend, ce n'est pas votre connexion, mais Google Cloud le coupable. La firme de Mountain View a signalé ce soir rencontrer un dysfonctionnement pouvant rendre inaccessibles plusieurs services hébergés.

Des apps et jeux comme Spotify, Snapchat, Facebook, Pokémon Go, Apex Legends, Rocket League, Discord... Ne répondent plus depuis plus d'une heure !

Tous les serveurs ne sont pas impactés ce qui signifie que certains services peuvent fonctionner et d'autres non, cela est en fonction de votre position géographique.

Nous avons testé de notre côté Discord sur Mac, l'app refuse catégoriquement de télécharger la dernière mise à jour et Snapchat ne se recharge plus depuis plus de 30 minutes, en ce qui concerne Apex Legends et Facebook, tout fonctionne à la perfection.



Les problèmes rencontrés sont aléatoires, mais font l'objet de multiples remontées sur le site Downdetector, les visiteurs signalent en masse des inaccessibilités de service ou des fonctionnalités liées au réseau.



Google a reconnu le problème sur son site :

Résumé : Global : Vivre un problème avec la mise en réseau cloud

Description : Nous rencontrons un problème avec Cloud Networking à partir du mardi 2021-11-16 09:53 US/Pacific.

Notre équipe d'ingénierie continue d'enquêter sur le problème.

Nous nous excusons auprès de tous ceux qui sont touchés par la perturbation.

Diagnostic : Les clients peuvent rencontrer 404 erreurs lorsqu'ils accèdent aux pages Web.

Solution : Aucune pour le moment.

La seule solution est de patienter, heureusement la majorité des utilisateurs concernés sont localisés aux États-Unis, pour les Européens les dégâts semblent moins perceptibles, en tout cas pour le moment !