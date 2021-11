JUMANJI: The Curse Returns disponible sur l'App Store

Quelques semaines en arrière, nous rédigions un article dans lequel nous vous informions du retour de Jumanji au travers d'un nouveau jeu mobile. Et la bonne nouvelle, c'est que JUMANJI: La Malédiction Revient est désormais disponible au téléchargement sur l'App Store et le Play Store.

Une bonne occasion de replonger dans le jeu de société le plus fou de l'histoire, que l'on a pu découvrir au travers d'un film sorti en 1995, avec l'excellent Robin Williams. Le jeu mobile reprend ce concept dans une aventure allant jusqu'à 4 joueurs, avec des énigmes, des créatures et de nombreux dangers...

JUMANJI La Malédiction Revient est disponible ! Après 26 ans, vous pouvez jouer au jeu de plateau Jumanji, basé sur le film classique de 1995, sur téléphone mobile !



Plongez dans une aventure multijoueur jusqu’à 4 joueurs à la fois amusante et décontractée.

On parle d'un jeu de société ayant des répercussions sur le monde réel, notamment en faisant apparaitre des animaux sauvages, des araignées géantes ou encore des chasseurs de têtes. Si le film était magique et a marqué de nombreux jeunes ces dernières années, il est temps de replonger dedans.



Vous retrouverez des lieux classiques comme la ville de Brantford, mais également des créatures que vous connaissez bien et une bande-son originale conçue par Christopher Willis.



L’un de vous doit atteindre le centre du plateau pour remporter la partie, et toute l’équipe sera mise à contribution pour y parvenir. De quoi passer de belles soirées d'hiver !

Télécharger JUMANJI La Malédiction Revient à 2,99 €