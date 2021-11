Emmanuel Macron annonce une application pour dénoncer le harcèlement à l'école

Julien Russo

Que ça soit à l'école, au collège ou au lycée, le harcèlement scolaire touche énormément d'élèves chaque année partout en France. Certains établissements gèrent à la perfection ce type de problème, d'autres un peu moins... Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a décidé de dire stop et veut faciliter les signalements de harcèlements scolaires en lançant une application iOS et Android baptisée "3018".

Au plus proche des jeunes sur leur smartphone

Aujourd'hui, quasiment tous les jeunes ont un iPhone ou un smartphone sous Android, le Président de la République l'a bien compris et souhaite se servir de cette tendance pour rendre plus simple les signalements de harcèlements scolaires. Il arrive parfois que des enfants ou adolescents n'osent pas aller voir un enseignant ou le conseiller principal d'éducation (CPE) pour signaler la persécution permanente ou régulière d'un autre élève, très souvent ils ne savent pas comment le dire et peuvent avoir peur de représailles s'ils sont vu en train de discuter avec un adulte après les cours.



À cette problématique, Emmanuel Macron a eu la bonne idée de lancer dès février 2022 une application "3018" qui sera publiée sur l'App Store et le Google Play Store. À partir de cette app, il sera possible de signaler un ou plusieurs cas de harcèlements scolaires, mais aussi de demander le retrait d'un contenu qui vous gêne sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu'à la base le 3018 est un numéro de téléphone vous mettant en ligne avec une équipe d'experts capables de supprimer un contenu illégal en quelques heures sur n'importe quel réseau social (Facebook, Twitter, Instagram...).

À travers cette décision, Emmanuel Macron souhaite améliorer la loi française pour protéger les jeunes qui subissent le harcèlement dans le milieu scolaire, le Président reconnaît également dans une vidéo publiée sur Twitter que les mesures prises jusqu'ici pendant son mandat sont insuffisantes.



Avec le signalement dans l'application 3018, il sera possible aux victimes, mais aussi aux témoins de faire remonter des situations anormales rencontrées dans leur établissement scolaire ou à l'extérieur, l'application prendra en charge les captures d'écrans. Si vous avez par exemple un camarade qui vous fait des menaces par iMessage ou sur les réseaux sociaux en public, vous aurez juste à faire une capture d'écran et envoyer la preuve via l'application.



Autre décision importante, la France va prochainement créer plus de lieux d'accueil et d'écoute pour les jeunes, l'objectif est de mieux informer, conseiller, d'accompagner, mais aussi d'orienter les adolescents en difficulté. Des spécialistes (médecins, éducateurs, infirmières, psychologues...) apportent une précieuse aide face aux troubles alimentaires, aux problèmes avec la consommation d'alcool, au mal-être général, aux problèmes familiaux...



Autre décision d'Emmanuel Macron, c'est d'appliquer dès septembre 2022 une certification à la sensibilisation numérique, le Président souhaite que dès la 6e les jeunes comprennent les risques et les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés sur les réseaux sociaux.