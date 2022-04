Kolibri : une nouvelle application pour dénoncer le harcèlement scolaire

Kolibri est une toute nouvelle application disponible depuis hier. Mise en place par l'association "Marion la main tendue", elle a pour objectif de lutter contre le harcèlement scolaire en permettant aux enfants et à leurs parents de communiquer rapidement en cas de problème. Pour une fois, l'utilisation du smartphone par les plus jeunes est recommandé.

Kolibri : stop au harcèlement des enfants !

Voici l'un des sujets parmi les plus importants de notre vie en société, le harcèlement scolaire. Depuis toujours, le harcèlement à l'école entre enfants persiste, et ce, pour notre plus grand malheur. Si bien des choses se sont améliorées dans le domaine éducatif ces dernières années, celui-ci reste un point noir trop récurrent.



C'est pour cette raison que l'association "Marion la main tendue" vient de lancer, ce jeudi 7 avril, une toute nouvelle application baptisée Kolibri. Une association qui lutte contre cette pratique et qui porte son nom en l'honneur de Marion Fraisse, 13 ans, victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidée en 2013.

Près d’1 Français sur 2 (41 %) déclare avoir subi de manière répétée sur une longue période une forme de violences dans le contexte scolaire (majoritairement au collège) ou extra-scolaire et 2/3 des sondés déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement selon le baromètre Ifop réalisé en janvier 2021.



35 % des victimes de harcèlement scolaire considèrent encore porter des séquelles psychologiques avec des expériences ou idées suicidaires, un chiffre qui atteint 67 % chez les victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire est par ailleurs encore trop souvent passé sous silence par les victimes elles-mêmes : 52 % n’en ont pas parlé par peur, honte et/ou dépit.



En prolongeant les violences en dehors de l’établissement scolaire, le cyberharcèlement contribue à brouiller davantage les frontières spatiales et temporelles.

Comment ça marche Kolibri ?

Grâce à cette application, l'adulte en charge de l'enfant peut maintenir un lien constant avec lui tout au long de la journée. Pour ce faire, il faut tout d'abord que les deux téléchargent l'application sur le smartphone. En cas de violence, de harcèlement ou tout simplement si l'enfant se sent en danger, il peut en un seul clic envoyer un SOS.



Une jauge sera également disponible pour évaluer la gravité des problèmes et ainsi faire la différence entre une petite querelle entre enfants dans la cour de récréation ou du véritable harcèlement répété. À noter que le service peut être efficace ailleurs qu'à l'école.



Autre ajout majeur de Kolibri, "la météo des émotions". Avec cette fonctionnalité, l'enfant peut partager son humeur du moment à l'aide de cinq smileys colorés, sourire vert étant le meilleur et triste rouge le plus négatif. Ce style d'interaction doit permettre au bambin de s'exprimer sans avoir besoin de mots.



Si dénoncer du harcèlement n'est pas une chose aisée pour un adulte, imaginez la difficulté que c'est pour un enfant. C'est pour cette raison que l'association a lancé Kolibri. Avec une application dédiée à ce sujet de plus en plus prégnant dans notre société, cela pourrait devenir plus simple de faire comprendre à votre petite bouille adorée qu'il faut immédiatement prévenir un adulte lorsqu'il y a un problème.



Une "protection Kolibri" est également disponible sous forme d'abonnement. En l'échange d'1.50 € par mois, vous aurez accès à un soutien non négligeable pour protéger votre enfant en cas de harcèlement scolaire.



Liste des avantages :

Protection juridique , prise en charge des frais d'avocat à hauteur de 1000 €

, prise en charge des frais d'avocat à hauteur de 1000 € Protection scolaire , prise en charge des frais de cours à domicile pour les enfants victimes de phobie scolaire

, prise en charge des frais de cours à domicile pour les enfants victimes de phobie scolaire Bouclier réputation , accompagnement dans le nettoyage des réseaux sociaux

, accompagnement dans le nettoyage des réseaux sociaux Protection thérapeutique, prise en charge des frais de psychologues, sophrologues et nutritionnistes à hauteur de 60 € par séance

