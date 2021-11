Un 2e Apple Store dévoilé à Berlin avec un fond d'écran exclusif offert

C'était une rumeur, voilà que le second Apple Store de Berlin est officialisé par la firme de Cupertino. Le nouveau magasin nommé Rosenthaler Strasse devrait "ouvrir bientôt". Et pour l'occasion, Apple propose même un fond d'écran exclusif à télécharger.

Berlin va accueillir un second Apple Store

Sur la page de ce nouvel Apple Store, l'entreprise écrit :

Nous soutenons tous ceux qui mettent en œuvre leurs idées, essaient quelque chose de nouveau ou partent de zéro. Parce que tout est possible à Mitte. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici.

Les rumeurs concernant ce deuxième magasin à Berlin ont commencé il y a quelques années, mais ce n'est que cette année qu'elles se sont concrétisées. Après une période plus calme à cause de la COVID-19, Apple reprend ses habitudes et ouvrent des magasins un peu partout. Après avoir ouvert la nouvelle version de son magasin Grove à Los Angeles, Tim Cook et ses amis s'apprêtent à renforcer leur présence dans la capitale allemande.

En outre, récemment, l'entreprise a commencé à embaucher pour les deux nouveaux Apple Store en Inde, ce qui a suscité beaucoup d'enthousiasme pour les clients, car il s'agira précisément des tout premiers magasins du pays.

Pour célébrer l'ouverture prochaine du magasin Rosenthaler Strasse, Apple a également annoncé un nouveau fond d'écran pour iPhone, iPad et Mac, que vous pouvez télécharger juste ici en 6K :

En attendant une date d'ouverture précise, vous pouvez consulté le compte Twitter de Storeteller qui a posté une photo de l'avant du magasin Rosenthaler Strasse.