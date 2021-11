À la demande d'Adele, Spotify va supprimer le bouton "aléatoire" sur les albums

La fonctionnalité de lecture aléatoire est quelque chose de banal sur les playlists comme sur les albums de tous les artistes. Quel que soit le service de streaming, ce bouton s'est rapidement imposé. Cependant, saviez-vous que les artistes détestent le bouton "aléatoire" sur leurs albums ?

La fin du mode aléatoire sur les albums chez Spotify

Spotify, le premier service de streaming dans le monde va prochainement changer vos habitudes quant à la lecture des albums. En effet, il sera bientôt plus possible de lancer un album avec une écoute des titres en aléatoire, vous devrez obligatoirement les écouter dans l'ordre.

Cette demande provient d'Adele qui a expliqué que beaucoup d'artistes prennent énormément de temps pour positionner les morceaux musicaux de leurs albums dans le bon ordre.



La star britannique affirme que proposer un mode aléatoire aux utilisateurs n'est pas une bonne idée puisque cela vient dégrader l'expérience. Lors du choix de la position des titres avec les maisons de disques, beaucoup d'artistes cherchent à raconter une histoire, une chronologie des faits et organisent minutieusement l'ordre des titres de leur album.

Adele s'est exprimée publiquement pour la première sur ce sujet hier sur Twitter :

C'était la seule demande que j'avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et de réflexion dans la liste des pistes sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l'avons prévu. Merci à Spotify d'avoir écouté.

Rapidement, le compte US de Spotify a réagi en déclarant "tout ce que vous voulez". À travers cette réponse, le service de streaming admet avoir entendu la demande d'Adele et va bientôt répondre à cette requête qui doit également être importante pour d'autres artistes. Un représentant du service de streaming a officiellement annoncé la modification à venir. À voir maintenant si cela se fera uniquement sur les albums d'Adele ou sur tous les albums disponibles dans le catalogue Spotify !



La question à présent qu'on peut se poser, c'est : est-ce que les services concurrents de Spotify vont suivre cette nouvelle tendance ?

Que ça soit sur Apple Music, Tidal ou Deezer, le bouton "aléatoire" sur les albums est devenu une évidence. Du côté d'Apple Music, Apple propose deux boutons "Lecture" ou "Aléatoire".



L'album "30" d'Adele est disponible à l'achat, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming depuis le 19 novembre 2021. Selon la chanteuse britannique, c'est son album "le plus sensible et le plus personnel" qu'elle a réalisé jusqu'à aujourd'hui.

Anything for you 🙏✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

