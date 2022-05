Netflix lance la boîte mystère, un système de lecture aléatoire réservé aux enfants

Alexandre Godard

Netflix lance la boîte mystère qui n'est autre que la fonction "lecture aléatoire" mais adaptée aux enfants. Une fonctionnalité disponible dans tous les pays où Netflix est présent.

La boîte mystère, qu'est-ce que c'est ?

Après les sujets négatifs des derniers jours comme la lourde perte d'abonnés ou encore le licenciement de plus d'une centaine de salariés, place à la bonne humeur du côté de Netflix. Le numéro un mondial du streaming lance la Mystery Box, tout simplement appelée "boîte mystère" en français.



Avec cette fonctionnalité, la plateforme souhaite proposer un mode lecture aléatoire adapté aux enfants. Plutôt que d'implanter un bouton classique comme on peut le retrouver sur un profil adulte, la boîte mystère apportera une petite animation colorée supplémentaire qui devrait émerveiller les yeux des enfants.

En cliquant dessus, Netflix se chargera de trouver un contenu adapté et nouveau. L'algorithme sélectionnera les films et séries qui n'ont pas été visionnés par le passé. Pour retrouver cette boîte mystère, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur un profil enfant puis sur la page d'accueil. En survolant la case avec le point d'interrogation, l'animation se lancera automatiquement.



Netflix sait que la partie adulte est la plus importante mais il n'oublie pas de chouchouter les enfants pour que leur expérience soit également agréable. Petit rappel pour les parents, des outils liés au contrôle parental sont disponibles dans les paramètres. N'hésitez pas à vous en servir.

