Messenger et Instagram : vos conversations seront cryptées de bout en bout avant 2023

Aujourd'hui, une application de messagerie instantanée qui ne propose pas un véritable système de cryptage de bout en bout pour vos conversations écrites est un peu considérée comme "has been". Si le groupe de Mark Zuckerberg a de l'avance avec WhatsApp, pour Facebook Messenger et Instagram, les messages ne sont toujours pas protégés.

Le cryptage de bout en bout arrive

Même si Facebook n'a pas la réputation d'une entreprise qui protège vos données personnelles, le groupe accorde tout de même de l'importance à la tendance du cryptage pour les messages écrits.

Pour Facebook Messenger, on retrouve déjà un cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéos, cela est proposé depuis cet été pour l'ensemble des utilisateurs dans le monde. Le réseau social avait expliqué vouloir crypter les appels en priorité suite à leur explosion depuis 2016, Facebook compte environ 150 millions d'appels vidéos par jour depuis son application Messenger.



Même si c'est déjà une grande avancée, le groupe veut aller encore plus loin en passant aux messages écrits, le prochain objectif est d'apporter un cryptage de bout en bout pour tous les messages qui transitent via les serveurs dédiés à Facebook Messenger et Instagram.

La bonne nouvelle, c'est que tout est prévu, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne va pas falloir être pressé. En effet, l'entreprise parle d'un lancement du cryptage des messages avant 2023 (on peut miser pour le dernier trimestre de l'année prochaine).

Selon le rapport, cela concernera les messages écrits, mais aussi les photos, vidéos et autres contenus qu'on peut s'envoyer sur les deux applications.



Antigone Davis chef mondial de la sécurité de Meta (le nouveau nom de Facebook) a expliqué :

Chez Meta, qui possède Facebook et WhatsApp, nous savons que les gens s'attendent à ce que nous utilisions la technologie la plus sécurisée disponible, c'est pourquoi tous les messages personnels que vous envoyez sur WhatsApp sont déjà cryptés de bout en bout et pourquoi nous travaillons à en faire la valeur par défaut dans le reste de nos applications.

Pourquoi prendre autant de temps ?

Facebook explique vouloir trouver le bon équilibre entre la vie privée et la sécurité, l'entreprise ne veut pas que le cryptage des messages encourage les comportements dangereux et criminels.



