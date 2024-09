Facebook Messenger chiffre de bout en bout toutes les conversations

Il était temps ! Près de sept ans après les premiers efforts en matière de sécurité des données, Facebook Messenger chiffre désormais de bout en bout tous les conversations, ainsi que les appels.



Le chiffrement sur Messenger est apparu en 2016 sous la forme de "conversations secrètes", et l'extension de ce mécanisme au reste de la messagerie aura pris de longues années.

Messenger est plus sécurisé

Comme l'a annoncé Loredana Crisan, responsable de Messenger, Meta a activé le chiffrement de bout en bout pour tous les messages et appels entre deux personnes, après des années passées à "reconstruire les fonctionnalités de Messenger à partir de zéro".

Depuis 2016, Messenger offre la possibilité d'activer le chiffrement de bout en bout, mais nous changeons maintenant les chats et les appels privés sur Messenger pour qu'ils soient chiffrés de bout en bout par défaut. Il a fallu des années pour y parvenir, car nous avons pris le temps de bien faire les choses. Nos ingénieurs, cryptographes, concepteurs, experts en politique et chefs de produit ont travaillé sans relâche pour reconstruire les fonctionnalités de Messenger à partir de zéro. Nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, de sécurité et de contrôle en cours de route, comme les contrôles de livraison qui permettent aux gens de choisir qui peut leur envoyer des messages, ainsi que le verrouillage de l'application, en plus des fonctionnalités de sécurité existantes comme le signalement, le blocage et les demandes de messages. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des experts externes, des universitaires, des défenseurs et des gouvernements pour identifier les risques et mettre en place des mesures d'atténuation afin de garantir que la protection de la vie privée et la sécurité aillent de pair.

La couche de sécurité supplémentaire fournie par le chiffrement de bout en bout (de manière asymétrique) est loin d'être anodine puisque l'utilisateur ne peut plus être espionné. Ses messages et appels sont protégés à partir du moment où ils quittent l'appareil de l'expéditeur jusqu'au moment où ils atteignent l'appareil du destinataire. En d'autres termes, personne, y compris Meta, ne peut voir ce qui est échangé.



Mais cette bonne nouvelle en induit une autre : les conversations chiffrées de bout en bout offrent la possibilité de modifier les messages, une meilleure qualité des médias et la disparition (possible) des messages. Les thèmes et les réactions restent compatibles.



En revanche, Meta précise que qu'il faut un certain temps pour que l'ensemble des conversations Messenger soient mises à jour avec le chiffrement de bout en bout par défaut. Il y a un déploiement progressif.



Enfin, les discussions de groupe sur Messenger n'ont pas cette fonctionnalité activée par défaut.



Messenger rattrape ainsi son retard sur WhatsApp, Telegram et autre Signal. Mais la sécurité n'est pas garantie à 100 %, Apple ayant expliqué que les gouvernements surveillent certains utilisateurs de messagerie via les notifications. Elle conseille alors aux développeurs de chiffrer les messages inclus dans les push.



Télécharger l'app gratuite Messenger