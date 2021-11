Spotify lance des playlists et podcasts estamplilés Netflix

Après avoir fait de même pour Disney, Spotify a lancé un "hub Netflix" regroupant toutes les bandes-sons, listes de lecture et podcasts du service de streaming en un seul endroit. Alors que la plupart des BO de Netflix étaient déjà sur Spotify, la nouvelle fonctionnalité met tout le contenu lié au service en un seul endroit.

Un hub Netflix chez Spotify

Le crossover à le vent en poupe, pas seulement dans les jeux vidéo. La nouveauté de Spotify inclut les listes de lecture et les bandes-sons de séries et de films comme La Casa De Papel, Narcos : Mexico, Outer Banks, Squid Game, tick, tick... Boom ! et Cowboy Bebop. Il propose également des podcasts autour du contenu Netflix comme Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 Would Recommend et The Crown : The Official Podcast.

Spotify a également lancé du contenu spécial pour le hub, notamment un album amélioré pour le western The Harder They Fall et pour La Casa De Papel. Cette dernière propose également une expérience d'association de personnages sur mobile, qui associe les personnages et les bandes-son de La Banda.



En termes de fonctionnalités, le hub Netflix va au-delà de ce que Spotify a offert à Disney, bien que le contenu de ce dernier soit plus emblématique grâce aux BO exclusives et emblématiques comme Star Wars et Toy Story. Dans le cadre d'une synergie inversée, Netflix sortira bientôt un film sur Spotify consacré aux cofondateurs Daniel Ek et Martin Lorentzon, basé sur le livre Spotify Untold.



Un accord gagnant-gagnant ?