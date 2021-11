Apple suspend la vente de ses produits en Turquie

On ignore combien de temps Apple prévoit de limiter les ventes de ses produits en Turquie en réponse à cette situation économique. Si vous êtes dans la région, n’hésitez pas à nous remonter vos informations dans les commentaires.

La monnaie turque est en chute libre depuis début 2018, en raison d'une combinaison de tensions géopolitiques avec l'Occident, de déficits des comptes courants, de réserves monétaires en baisse et d'une dette croissante - mais surtout d'un refus de relever les taux d'intérêt pour calmer l'inflation.

La vente a été déclenchée après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu la poursuite des baisses de taux d'intérêt litigieuses de sa banque centrale dans un contexte d'inflation croissante à deux chiffres. Il a déclaré que cette mesure faisait partie d'une "guerre économique d'indépendance", rejetant les appels des investisseurs et des analystes à changer de cap.

Actuellement, si vous visitez la version turque de l'Apple Store en ligne , sauf qu’il est impossible d'ajouter un produit à votre panier. Bien qu'Apple n'ait pas commenté publiquement la situation, il semble que la société ait interrompu ses ventes en Turquie en raison de la crise économique qui frappe le pays et donc l’incertitude qui en découle.

