Kurechii lance Postknight 2 sur iOS et Android !

Après un excellent Postknight en 2017, le développeur Kurechii, à qui l'on doit l'excellent tower defense Tiny Guardians, vient de lancer la suite avec Postknight 2. Il s'agit toujours d'un mélange parfait entre aventure et RPG, le tout enrobé à la sauce rétro.

Postknight 2 est disponible sur mobile

Partez à l'aventure sur des sentiers périlleux et livrez-vous à des personnages vivants, avec leurs propres passions et combats. Développez des liens spéciaux et créez des souvenirs durables avec les amoureux de Prism. Devenez une partie de ce monde fantastique en cherchant à faire la plus petite différence avec les gens que vous rencontrez et les endroits où vous voyagez.

Vous démarrez le voyage en tant que Postknight inexpérimenté. Pour obtenir votre diplôme, il faudra terminer les quêtes de livraison et passer les examens. Ensuite, le côté RPG vous permettra de monter les rangs jusqu'au plus haut niveau de Postknights S-Rank.



Pour devenir le chevalier ultime, il faut évidement explorer le monde de Prism et développer des relations dans des villages, des villes, des forêts magiques et des montagnes froides, avec à chaque fois, des cultures et des conflits différents. Chaque personnage a sa propre histoire, ses passions et ses luttes. Pour nouer des amitiés, vous pouvez même échanger des cadeaux.



Mais au-delà de l'aventure, Postknight 2 c'est aussi et surtout des combats. Avec 3 compétences que sont l'attaque, la défense et la récupération, vous avez de quoi faire progresser votre héros. De plus, selon les armes choisies, vos capacités évolueront et vous permettront d'anéantir des ennemis variés. Une bonne dose de stratégie est d'ailleurs nécessaire pour vaincre certains types d'adversaires avec parfois des armes à deux mains plus puissantes mais plus lourdes, et donc plus lentes.



Après chaque victoire, vous pouvez récupérer le butin comme matériaux pour le commerce et l'artisanat. Et une partie collection d'objets est également de la partie. Bref, un RPG rétro de grande qualité, complet et gratuit au téléchargement.



Il est recommandé de jouer à Postknight 2 sur un appareil avec au moins 2 Go de RAM, soit un iPhone 6s minimum. Et si vous avez un Android, direction le Play Store.

Télécharger le jeu Postknight 2