Blast Waves rejoindra l'App Store ce mois-ci

Le développeur Kyle Barret, qui a notamment donné vie au jeu Immortal Rogue, s'apprête à publier sa nouvelle création sur l'App Store. Du nom de Blast Waves (v1.0, 142 Mo, iOS 12.0), on parle d'un jeu qui mélange arcade et stratégie dont la particularité réside dans le fait que le temps se déplace quand vous bougez.



Les joueurs pourront découvrir un mode Survie en contrôlant une nouvelle recrue qui aura pour but de se développer rapidement, grâce à de nouvelles armes. Voici la bande-annonce :

Blast Waves : de l'arcade et de la stratégie

Blast Waves est un jeu de tir tactique d'arcade où le temps n'avance que lorsque vous bougez, et où chaque tir compte.



Jouez en mode Survie dans la peau d'une nouvelle recrue. Gagnez rapidement de nouvelles armes et capacités tout en essayant de survivre à un conflit intergalactique.



La plupart des soldats ne s'en sortiront pas. Les rares qui survivent deviennent des commandants d'escadrons clones jouables en permanence. Dans le mode Commandement, qui ressemble à un jeu de combat automatique, les joueurs construisent et organisent des escouades tout en se battant pour durer le plus longtemps possible contre des chances écrasantes.

Au lancement, le jeu proposera plus de centaines d'armes, de gadgets et de types d'armures à débloquer. En ce qui concerne la date de sortie, il faudra attendre le 16 décembre pour pouvoir y jouer et débourser le prix de 3,99€.

Télécharger le jeu Blast Waves