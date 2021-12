Tim Cook quitterait Apple en 2026 pour devenir président des USA ?

Il y a 2 heures

Actualité Apple

Alban Martin

1



Lorsque Tim Cook a été nommé PDG d'Apple en 2011, les choses étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui au sein de l'entreprise, avec un esprit extrêmement lié à Steve Jobs. Depuis, Tim Cook a multiplié les produits et les secteurs, avec en conséquence l'exposition de l'action AAPL.





Grâce à Tim, Apple prend mieux en compte les retours clients lorsqu'elle développe de nouveaux produits. Dernier exemple en date, le retour des ports HDMI et SD Card sur les MacBook Pros 2021. Idem avec les différentes tailles d'écran sur iPhone, une chose que réfutait Steve Jobs qui privilégiait un produit unique (et compact).



Jobs était plus charismatique et un génie du marketing avec le lancement de produits clés comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad ou encore le MacBook Air. Mais Tim Cook est un bien meilleur PDG du point de vue des revenus et de la convivialité des produits. Malgré la pandémie de COVID-19, Apple a réussi à rester la société la plus valorisée au monde pendant plusieurs années.

Tim Cook lors du keynote Apple en 2020 (WWDC)

Tim Cook va se retirer

Tim Cook va finalement quitter son poste de PDG d'Apple. Selon des personnes proche du dossier, qui souhaitent bien sûr rester anonymes, il prévoit de le faire en 2026. Nous avions récemment évoqué un départ de Tim Cook dans quelques années, après avoir sorti encore un ou deux produits révolutionnaires.



Dans une récente interview, Tim Cook a déclaré qu'il ne se voyait pas être le PDG d'Apple dans une décennie, ce qui est vrai. Plus tôt cette année, Mark Gurman a écrit dans sa lettre hebdomadaire "Power On" que l'on pense, au sein d'Apple, que Tim Cook ne veut rester que pour lancer une nouvelle grande catégorie de produits, à savoir les casques et lunettes AR/VR (ou bien l'Apple Car).



D'après ce que ce nous avons comme informations, Apple prévoit de sortir un casque de réalité mixte entre fin 2022 et début 2023, et un dispositif de type "lunettes" appelé Apple Glass devrait être lancé en 2025. Cela concorde avec une retraite de Tim Cook en 2026.

Tim Cook président ?

D'après LeaksApplePro sur iDropNews, Cook a fait l'objet de plusieurs rumeurs de candidature à la présidence des États-Unis - et pourrait très bien faire campagne pour gagner la primaire du parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2028 s'il se retirait en 2026.



Cook possède le carnet d'adresses et l'argent pour le faire, et, en tant que l'un des meilleurs PDG de tous les temps, il est fort possible qu'il obtienne le soutien nécessaire pour atteindre le bureau ovale. Une possibilité qui n'a jamais été évoquée par l'intéressé lui-même.

Qui sera le prochain PDG d'Apple ?

D'après plusieurs indiscrétions, le successeur naturel serait Jeff Williams. Il est le directeur de l'exploitation d'Apple depuis décembre 2015. Dernièrement, il est apparu lors des keynotes plus souvent que d'habitude, il a la confiance de tous les dirigeants, et il est travailleur et prêt à faire des compromis avec l'entreprise.



Reste à savoir si Williams aura les épaules nécessaires pour diriger une société pratiquement valorisée à 3000 milliards de dollars... Qu'en pensez-vous ?