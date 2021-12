La 5G, bientôt disponible chez Sosh ?

Apple a apporté un subtile changement au titre du poste de dirigeant d'Eddy Cue. Cue a rejoint Apple en 1989 et a longtemps été vice-président principal des logiciels et services...

Autre découverte troublante , c'est le suivi conso. Un utilisateur de Twitter a montré que Sosh parle déjà la 5G dans le suivi de consommation, même s'il n'y a rien d'officiel au niveau technique ni commercial. Cela prouve que Sosh prépare le terrain pour l'annonce de la 5G. Dans cet exemple, l'abonné a fait une migration d'Orange vers Sosh pour souscrire au forfait à 24,99€/mois avec 120 Go de data en 4G, si Sosh mentionne la 5G (par erreur) il n'est toujours pas possible de se connecter sur le dernier standard mobile.

Orange sait que de nombreux abonnés chez la concurrence attendent impatiemment la 5G chez Sosh pour faire une portabilité sortante et souscrire un abonnement. Toutefois, l'opérateur désire trouver le bon timing et que le lancement se passe dans les meilleures conditions (sans bug, saturation du réseau, faiblesse des performances...).

Des informations toutes fraîches viennent de débarquer en ce qui concerne la disponibilité de la 5G chez Sosh, un collaborateur d'Orange s'est exprimé à Univers Freebox en souhaitant conserver son anonymat. Selon sa déclaration, il n'y a aucun doute que les forfaits Sosh vont prochainement proposer l'accès à la 5G d'Orange avec toute la qualité et les performances du réseau numéro 1 en France. Cependant, ce qui reste encore flou, c'est la date de commercialisation de ses nouveaux forfaits, selon le collaborateur, c'est une question de quelques semaines ou mois. Est-ce qu'Orange chercherait à nous faire une jolie surprise pour Noël ? Ce n'est pas à exclure...

Disponible chez RED by SFR, B&You de Bouygues Télécom ou encore Free Mobile, la 5G est accessible partout, sauf chez les offres low-cost d'Orange. De nombreux consommateurs attendent impatiemment l'arrivée du nouveau standard mobile dans les forfaits de Sosh, si l'opérateur reste muet depuis plusieurs mois, un signe d'espoir est aujourd'hui visible !

