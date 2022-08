Une multiprise connectée WiFi avec HomeKit arrive bientôt chez TP-Link

TP-Link est aujourd'hui un leader dans le secteur des appareils domotiques, l'entreprise propose une tonne de produits pour connecter votre logement. On pense aux ampoules, aux sonnettes connectées ou encore aux caméras de surveillances. L'un des produits qui rencontre beaucoup de succès auprès des consommateurs, c'est la multiprise connectée, au-delà de leur aspect pratique pour éteindre les appareils branchés dessus, elles permettent de faire de belles économies d'électricité tous les ans.

TP-Link va bientôt sortir sa multiprise Tapo P300

Avec la crise énergétique que nous vivons à l'heure actuelle, l'hiver risque d'être particulièrement douloureux pour notre facture d'électricité. En effet, il va falloir réduire sa consommation pour éviter de recevoir des factures avec un montant doublé ou triplé par rapport à l'année dernière.

Les économies d'électricité passent en priorité par un geste simple : l'extinction des appareils en veille. Si certaines personnes ont l'habitude d'appuyer sur le bouton ON/OFF de la multiprise tous les soirs avant d'aller se coucher, d'autres n'ont pas ce réflexe.



C'est là qu'entre en jeu les multiprises connectées en WiFi, vous pouvez les gérer via le réseau WiFi de votre box internet en toute simplicité depuis chez vous ou depuis l'extérieur de votre domicile. TP-Link va bientôt proposer une multiprise aux caractéristiques très intéressantes. En plus de bénéficier de 3 prises, vous aurez également des prises USB pour recharger des appareils électriques qui n'ont pas d'adaptateur secteur !

Les promesses de TP-Link

Avec cette nouvelle multiprise connectée, vous retrouverez plusieurs atouts qui n'existent pas chez tous les concurrents :

Un contrôle individuel : vous aurez la possibilité de contrôler l'une des 3 prises, 2 prises sur 3 ou toutes les prises électriques. Pareil pour les ports USB, le contrôle sera libre.

: vous aurez la possibilité de contrôler l'une des 3 prises, 2 prises sur 3 ou toutes les prises électriques. Pareil pour les ports USB, le contrôle sera libre. Charge rapide de 18W : la multiprise est capable de prendre en charge jusqu'à 18W de charge PD et QC3.0 pour les appareils compatibles.

: la multiprise est capable de prendre en charge jusqu'à 18W de charge PD et QC3.0 pour les appareils compatibles. Compatibilité HomeKit : TP-Link a ajouté la possibilité d'enregistrer votre multiprise connectée dans l'application Maison. Cela vous permettra d'obtenir quelques avantages comme la gestion de la multiprise depuis votre Mac, iPad, iPhone, Apple TV et Apple Watch. Vous aurez la possibilité aussi de contrôler la Tapo P300 avec l'assistant vocal Siri (aussi via Alexa et Google Assistant) !

: TP-Link a ajouté la possibilité d'enregistrer votre multiprise connectée dans l'application Maison. Cela vous permettra d'obtenir quelques avantages comme la gestion de la multiprise depuis votre Mac, iPad, iPhone, Apple TV et Apple Watch. Vous aurez la possibilité aussi de contrôler la Tapo P300 avec l'assistant vocal Siri (aussi via Alexa et Google Assistant) ! Compatibilité avec l'app Tapo : pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème Apple, vous aurez l'accès à la gestion via la populaire application Tapo qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store.

: pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème Apple, vous aurez l'accès à la gestion via la populaire application Tapo qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Planification du temps de marche et d'arrêt : en plus de choisir sur le moment, vous pouvez aussi planifier l'arrêt et la mise en marche de la multiprise. Sur des créneaux bien précis, vous pouvez demander à alimenter ou non la multiprise.

: en plus de choisir sur le moment, vous pouvez aussi planifier l'arrêt et la mise en marche de la multiprise. Sur des créneaux bien précis, vous pouvez demander à alimenter ou non la multiprise. Disponibilité d'une minuterie : la Tapo P300 possède aussi une minuterie, il sera possible de créer des listes de minuterie.

: la Tapo P300 possède aussi une minuterie, il sera possible de créer des listes de minuterie. Mode absent : vous partez en vacances et vous n'êtes pas serein ? Même s'il ne s'agit pas d'une assurance contre le cambriolage, la multiprise connectée de TP-Link possède un mode absent pour créer la simulation d'une présence. Cela peut s'avérer être une bonne idée si vous comptez mettre une lampe sur l'une des prises.

La bonne nouvelle, c'est que la Tapo P300 ne nécessitera d'aucun hub pour fonctionner. La configuration est décrite comme rapide et simple et la connexion se fera directement de la multiprise à votre box internet.

Prix et disponibilité

Pour le moment, TP-Link ne mentionne pas de tarif ni de disponibilité, sur son site, l'entreprise a juste ajouté une étiquette "prochainement" laissant penser à une sortie dans les semaines ou mois à venir. La multiprise connectée doit probablement être dans une phase de production de masse à l'heure actuelle.

