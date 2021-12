Énorme succès pour les Mac M1 dans les entreprises et établissements scolaires

En plus du marché pour les particuliers, Apple accorde une importance toute particulière au secteur de l'éducation et des entreprises. Ces deux catégories figurent parmi les plus rentables puisqu'il s'agit le plus souvent de commandes de masse. Un récent rapport affirme que les Mac ayant la puce M1 rencontrent un grand succès auprès des professionnels.

Un investissement de plus en plus fréquent

Même si les Mac sont chers et peuvent parfois décourager bon nombre de clients, les entreprises elles ne reculent devant rien et n'hésitent pas une seule seconde à investir plusieurs milliers d'euros pour obtenir les Mac les plus récents.

Selon un rapport de Jamf, les Mac avec la puce M1 sont extrêmement populaires dans les entreprises, de petits comme de grands groupes dépensent beaucoup d'argent dans les Mac de dernières générations.



La raison qui revient le plus souvent, ce sont les performances, comparées aux Mac avec le processeur Intel, Apple répond plus facilement aux exigences des professionnels qui ont besoin d'utiliser des logiciels très gourmands.



Si le nom Jamf ne vous dit rien, c'est normal. Cette entreprise développe principalement des outils destinés à la gestion des appareils Apple chez les professionnels. Vous l'aurez compris, dès le premier démarrage, Jamf est aux premières loges pour avoir un aperçu des configurations de Mac les plus populaires !

Selon les données recueillies par le groupe, il s'avère que 74% de ses clients (petites et grandes entreprises) ont déjà au moins un Mac avec la puce M1, M1 Pro ou M1 Max dans leur parc informatique. Le rapport explique que l'influence d'Apple auprès des professionnels est impressionnante puisque beaucoup n'hésitent pas à s'équiper des dernières générations de Mac pour que leurs salariés travaillent dans les meilleures conditions. Les patrons savent que plus les équipements informatiques sont efficaces, plus la productivité du salarié sera élevée.

Dean Hager le PDG de Jamf a déclaré :

Nous avons vu un énorme engouement pour les Mac avec M1, M1 Pro et M1 Max sur le marché, soulignant l'accent mis par Apple sur la puissance de calcul, l'efficacité et la simplification de la transition des clients vers Apple Silicon sur Mac. Plus que jamais, depuis l'arrivée de M1, il est clair que donner aux employés les produits les plus puissants, et ceux qu'ils aiment a un impact énorme sur le moral de l'équipe, et finalement, la productivité du lieu de travail.

Parmi les autres statistiques qui figurent dans le rapport, on aperçoit que Bartlett City Schools (un système scolaire de plusieurs écoles dans le Tennessee) a déployé environ 6 000 Mac avec la puce M1 au cours de l'année 2021. Ils représentent déjà 45% du nombre total d'appareils dans le système scolaire. Ajouté à cela 7800 iPad et plusieurs Apple TV.

Visiblement, les Mac M1 et les autres produits Apple, ça marche dans les entreprises, mais aussi dans les établissements scolaires !



