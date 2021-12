Vous avez maintenant une seconde chance d'acheter Apple Care+ après une réparation

Il y a 2 heures

Actualité Apple

Julien Russo

1



Quand Apple vous vend un produit en ligne ou dans ses boutiques, l'entreprise vous propose d'acheter une extension de garantie baptisée "Apple Care+". Si vous dites oui, vous profiterez d'une multitude d'avantages comme un service de remplacement express, un service d'assistance dédié, une garantie matérielle couvrant jusqu'à 2 incidents maximum (uniquement des dégâts accidentels)... Et tout cela même après la garantie légale !

Apple veut vous inciter à prendre Apple Care+

Depuis sa création, l'extension de garantie d'Apple n'est disponible que pendant une courte période après l'achat de l'appareil. Cette règle d'or va bientôt changer si on en croit une récente note de service en interne interceptée par MacRumors.

En effet, Apple va proposer à tous les propriétaires d'iPhone et de Mac qui ont fait face à une réparation personnelle coûteuse de... souscrire à Apple Care+.



Les salariés en Apple Store qui s'occuperont de la réparation devront proposer aux clients une souscription à l'extension de garantie en mettant bien en avant l'avantage financier qu'il y aurait eu si Apple Care+ avait été pris dès le début.



Cette technique pourrait s'avérer être très rentable puisqu'en général les extensions de garanties sont rarement souscrites, car les consommateurs se disent que cela n'aura pas d'utilité puisqu'ils protègeront leur appareil avec une coque.

Après une mauvaise expérience, les avis sont complètement différents puisqu'on a vécu le "drame" et on a compris qu'une chute d'iPhone ou de MacBook est vite arrivée.

Certaines conditions sont mises en place

La note informe qu'il y a certaines conditions pour que l'extension de garantie soit proposée une seconde fois après expiration de la première tentative. Il sera indispensable que les clients aient leur produit concerné par la réparation depuis moins d'un an.

Dans le cas contraire, la mise à disposition d'Apple Care+ sera impossible, les employés auront pour indication de ne pas en parler au client.



Apple communique un exemple simple à ses équipes :

Un client nommé John achète un nouvel iPhone, mais il décide de ne pas payer la couverture AppleCare+ pour l'appareil. Quelques mois plus tard, John laisse tomber l'iPhone et l'écran est fissuré. John emmène l'iPhone dans un magasin Apple Store pour être réparé et fait face à des frais de service hors garantie coûteux puisqu'il a décidé de ne pas acheter AppleCare+. Étant donné que l'iPhone a moins d'un an, John est informé qu'il peut toujours acheter AppleCare+ pour l'appareil afin que toute réparation ultérieure ne soit pas aussi coûteuse.

C'est la première fois que la firme de Cupertino propose de souscrire à Apple Care+ après la période définie lors de l'achat. L'entreprise semble certaine que cette nouvelle stratégie pour vendre son extension de garantie pourrait rencontrer beaucoup de succès auprès des utilisateurs maladroits.