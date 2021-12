Oppo Air Glass : les premières lunettes AR façon monocle

Si tous les yeux sont rivés sur les futures Apple Glass prévues pour 2024 au mieux, Oppo vient de rentrer dans l'arène réduite des lunettes connectées. Nommées "Oppo Air Glass", elles ont été officialisées lors du Oppo Inno Day de ce mardi. Et la marque chinoise ne s'est pas contentée de copier les Google Glass, les pionniers du genre, mais propose une sorte de monocle à porter par-dessus des lunettes pour avoir des informations en réalité augmentée. Si vous aimiez Dragon Ball, vous allez retomber dedans.

Des lunettes dignes de Vegeta

Avec un poids de 30 grammes, l’Oppo Air Glass ne se fait pas sentir et doit simplement être attaché à une branche des lunettes pour tenir. L'accessoire possède tout de même une zone tactile pour faciliter son utilisation.

Techniquement, la demi-monture est propulsé par un Snapdragon Wear 4100, projette les informations grâce à un micro-projecteur Spark « développé par Oppo » et utilise du micro-LED pour afficher les données à l’utilisateur. Oppo parle de « 5 lentilles en verre à haute transparence pour une expérience audiovisuelle d’exception », assurant un affichage lumineux et net, quels que soient l’environnement grâce à une luminosité de l'écran de 1400 nits. De plus, le système de projection est le plus compact du marché dixit Oppo, avec seulement 0,5 cm³.



Côté interaction, les Oppo Air Glass laissent le choix entre les contrôles tactiles, la voix, des mouvements de la main et aussi des gestes de la tête. Apple avait déposé plusieurs brevets sur des contrôles gestuels 3D. Pour le moment, les usages sont limités à consulter la météo, ses messages ou encore faire office de prompteur. Sans oublier la traduction des textes devant vous, mais pour le moment uniquement pour les transcriptions chinois-anglais.



Enfin, les Oppo Air Glass fonctionnent avec des verres correcteurs, mais seulement sur le modèle complet, pas le monocle. Reste à savoir le produit sortira de la Chine et à quel prix.



