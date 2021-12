L'AirPods Max fête sa première année d'existence

Le 15 décembre 2020, Apple commercialisait l'AirPods Max, une première dans le catalogue puisque le géant californien proposait uniquement des casques sous l'étiquette Beats. Vendu au prix de 629€, Apple prend immédiatement l'initiative de viser le haut de gamme pour la première génération de son casque sans fil. Un tarif fortement critiqué, mais heureusement les clients se sont vite rendu compte que la qualité était bien présente !

L'AirPods Max fête son anniversaire

Si vous êtes exigeant pour la qualité audio, la réduction de bruit ou encore l'expérience immersive du Dolby Atmos / Audio Spatial, l'AirPods Max est probablement le casque parfait qui répondra à toutes vos attentes !

Pour la conception de son AirPods Max, Apple a dans un premier temps privilégié le confort, le géant californien a intégré des coussinets (entourés d'un tissu en mesh) qui offrent une isolation acoustique optimale pour profiter de votre musique sans être dérangé par le bruit autour de vous.



Au sommet de l'arceau, vous retrouvez un bandeau constitué de tissu en mesh respirant, une technique pour répartir le poids du casque et réduire la pression sur le crâne, c'est tellement bien fait que parfois on a l'impression de ne pas porter l'AirPods Max sur notre tête !



Pour contrôler manuellement votre musique quand vous ne souhaitez pas le faire via Siri, Apple a mis en place une Digital Crown qui est identique à celle de l'Apple Watch. Vous pouvez gérer le volume avec précision, mettre en pause votre musique, mais aussi passer au morceau suivant !

Vous avez une maitrise totale du casque sans déranger vos voisins si vous êtes par exemple dans un endroit calme comme une bibliothèque ou les transports en commun.

Une perfection en audio

Pour 629€, Apple avait intérêt de mettre le paquet sur la qualité audio. Bonne nouvelle, c'est ce que le géant californien a fait !

Dans un premier temps, l'AirPods Max embarque un transducteur dynamique spécialement conçu par les ingénieurs d'Apple pour le casque. Il reproduit une large gamme de fréquences et dévoile chaque son dans ses moindres détails.



Le casque d'Apple offre également une lecture sans distorsion, la firme de Cupertino s'est inspiré des enceintes colonnes haut de gamme. Grâce à deux anneaux magnétiques en néodyme, Apple arrive à limiter la distorsion harmonique totale sur l’ensemble du spectre audible. Vous obtenez ainsi un son toujours net même au volume maximum (attention les oreilles quand même).



L'AirPods Max propose aussi l'une des meilleures réductions actives de bruit sur le marché, le système est simple, le casque se sert des six micros orientés vers l'extérieur pour détecter votre environnement et supprimer les bruits néfastes qui pourraient vous déranger. En parallèle, deux micros orientés vers l'intérieur mesurent ce que vous êtes en train d'écouter.



Ajoutez à tous ces points positifs la compatibilité au Dolby Atmos et l'Audio Spatial pour permettre une immersion audio très poussée. Si vous êtes abonné Apple Music, vous profitez d'un large choix de musique prenant en charge ces deux technologies.

La puce H1 ajoute du piment à l'exceptionnel

Déjà présente dans les AirPods 2, 3 et Pro, l'intégration de la puce H1 était une évidence dans l'AirPods Max.

Cette puissante puce permet un traitement audio informatique en temps réel pour optimiser le plus possible votre expérience d'écoute, c'est essentiellement ce point qui fait la différence face aux autres casques haut de gamme de Bose, JBL, Sony...

Reposant sur les 10 cœurs audio de chaque puce, le traitement audio informatique contribue à bloquer les bruits extérieurs, adapte le son à la façon dont les coussinets se positionnent autour de vos oreilles et vous donne l’impression que les scènes de films se jouent tout autour de vous.

Le mode Transparence

C'est le contraire du mode de réduction active de bruit, au lieu de supprimer le bruit autour, le mode Transparence va activer tous les micros orientés à l'extérieur pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans votre environnement.

Avec le mode Transparence, vous avez l'impression de ne plus porter de casque. Dès que la conversation est terminée, retournez dans votre bulle avec le mode réduction active de bruit.

Faut-il l'acheter ?

Concrètement, l'AirPods Max a ses points faibles, mais trop de points forts pour qu'on l'ignore et qu'on se rapproche d'un casque haut de gamme moins cher. Apple propose la meilleure réduction active de bruit grâce aux nombreux micros qui traquent en permanence les bruits. De plus, quand vous êtes dans l'écosystème d'Apple, avoir l'AirPods Max est un véritable bonheur puisque vous pourrez basculer la connexion du casque d'un appareil à l'autre en moins de 5 secondes !



