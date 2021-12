FFVII The First Solider sera bientôt jouable en 60 fps

Final Fantasy VII The First Soldier de Square Enix est sorti le mois dernier sur iOS et Android. Le Battle Royale à 75 joueurs mettant en scène divers éléments de FF7 et de la série en général a depuis été mis à jour pour corriger divers problèmes, mais il n'a pas encore reçu de mise à jour majeure de contenu ou de nouvelles fonctionnalités.

Square Enix a publié une lettre de développeurs détaillant les plans pour les futures mises à jour du jeu. Il s'agit notamment de divers ajustements de l'équilibre, d'améliorations de la prise en charge des manette, d'un mode haute fréquence à 60 images par seconde, et plus encore.

FFVII THE FIRST SOLDIER bientôt amélioré sur mobiles

La lettre de Shoichi Ichikawa (producteur du jeu) mentionne également de nombreuses corrections de bugs pour résoudre les problèmes de crashs et de manettes. Les développeurs donnent d'ailleurs la priorité aux corrections des contrôles via les accessoires MFi. Mais le plus important, c'est la future option de fréquence d'images élevée qui sera proposée aux appareils les plus récents afin de permettre un jeu à 60 images par seconde. Le studio nippon n'évoque pas (encore) le 120 Hz sur les iPhone 13 Pro.



En dehors de cela, les mouvements des personnages vont être améliorés, des options de personnalisation de l'interface tactile seront ajoutées, et plus encore. L'article mentionne également des changements dans la logique de correspondance pour les parties classées.



Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez télécharger gratuitement Final Fantasy VII The First Soldier sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu Final Fantasy VII The First Soldier est gratuit, mais vous pouvez acheter différents packs de crédits Shinra dans l'application.

Télécharger le jeu gratuit FFVII THE FIRST SOLDIER