iFixit confirme que le Face ID reste actif après un changement d'écran sur iOS 15.2

Il y a 3 heures (Màj il y a 48 min)

iOS

Julien Russo

C'est un phénomène qui avait choqué et surpris tous les réparateurs tiers qui réalisaient des changements d'écran sur les iPhone 13. Avec iOS 15 et iOS 15.1, la reconnaissance faciale (Face ID) se désactivait systématiquement dès que l'iPhone détectait l’installation d’un nouvel écran. La polémique avait très vite démarré obligeant Apple à réagir rapidement pour expliquer qu'il s'agissait d'une réaction non volontaire.

iOS 15.2 règle définitivement le problème

Disponible depuis plus d'une semaine, la mise à jour iOS 15.2 a soulagé de nombreux réparateurs indépendants qui doivent régulièrement prendre en charge des iPhone 13 de leurs clients.

En effet, selon les experts d'iFixit, Apple a définitivement supprimé le protocole de sécurité involontaire qui consistait à désactiver le Face ID dès qu'un changement d'écran avait lieu.

Aujourd'hui, les réparateurs tiers ont la recommandation de conseiller à leurs clients de mettre à jour leur iPhone 13 vers iOS 15.2 avant un remplacement d'écran, cela permet d'éviter l'incident sur le fonctionnement du Face ID.



Pour rappel, le problème avait été repéré quelques semaines après la sortie des iPhone 13, des réparateurs indépendants avaient fait remonter à Apple et sur les réseaux sociaux que les clients se plaignaient de ne plus pouvoir utiliser la reconnaissance faciale après la réparation.

Beaucoup de réparateurs ont été obligés de gérer des conflits, car comme Apple a pris du temps à réagir, certains clients croyaient que la réparation avait mal été faite et que cela était dû à une mauvaise manipulation du réparateur.

Après une recherche approfondie sur le sujet, on a appris qu'une minuscule puce avait pour mission de "jumeler" l'iPhone à l'écran et que c'était ce composant qui lançait l'alerte de sécurité dès qu'un nouvel écran était installé.



En début de semaine, les experts d'iFixit ont réalisé plusieurs changements d'écran sur différents modèles d'iPhone 13, l'objectif était de voir si le composant en question désactivait toujours le Face ID.

Visiblement, Apple a résolu ce problème, mais une notification d'avertissement continue de s'afficher lors du redémarrage de l'iPhone après la réparation.

Après le déverrouillage de l'iPhone et de la carte SIM, un message informe le propriétaire du smartphone qu'une vérification de l'authenticité de l'écran n'a pas pu se faire.



iFixit félicite Apple pour sa réactivité puisque seulement cinq jours après la sortie du rapport, l'entreprise a reconnu qu'il y avait bien un problème.