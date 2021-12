Phoenix 2 s'offre une mise à jour 6.0 baptisée "The Great Invasion"

Cinq ans après le lancement de son chef-d'œuvre de shooter, Phoenix 2, Firi Games continue de le maintenir. Dès le départ, ce jeu a été conçu pour être mis à jour et enrichi, et en effet Phoenix 2 a célébré la plupart de ses grandes étapes annuelles par des mises à jour majeures. C'est un jeu qui ne cesse de progresser.

Eh bien, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Phoenix 2 reçoit une nouvelle importante mise à jour qui porte l'application à la version 6.0.

Phoenix 2 n'en finit plus d'être amélioré

Cette mise à jour, baptisée The Great Invasion, introduit un nouveau mode de missions quotidiennes. Les joueurs auront droit à 3 nouvelles missions par jour - une facile, une moyenne et une difficile - qui se dérouleront dans leurs propres zones et avec leurs propres envahisseurs. Ces missions répondent à des demandes de longue date de la communauté qui réclamait la possibilité de parcourir des niveaux éphémères avec ses vaisseaux préférés.



Bien sûr, il ne s'agirait pas d'une mise à jour de Phoenix 2 sans nouveaux vaisseaux. Le Pandora, le Monsoon, le Warden et le Disaris rejoignent la flotte, ce qui porte à 100 le nombre total de vaisseaux jouables dans le jeu. Firi Games a également toujours été à la pointe du progrès en prenant en charge toutes les nouvelles fonctionnalités qu'Apple déploie sur ses appareils, mais aussi les nouvelles fonctionnalités disponibles sur l'App Store lui-même. Vous vous souvenez peut-être qu'ils ont intégré une démo jouable entière dans la nouvelle fonction App Clips introduite dans iOS 14 l'année dernière, et avec iOS 15 et cette nouvelle mise à jour "The Great Invasion", ils tirent parti de la fonction "Évènement App Store".

Si vous n'avez jamais joué à Phoenix II, il s'agit d'un jeu de tir spatial - un shoot'em up - d’arcade aux graphismes impressionnants dans lequel vous devez vaincre des vagues d’ennemis toujours plus menaçants et une tonne d'armes. Mieux, le titre est compatible avec l'écran ProMotion 120 Hz de l'iPad Pro et des derniers iPhone 13 Pro !



Voici le détail des nouveautés :

Plus de missions quotidiennes ! Les pilotes se voient désormais assigner chaque jour trois missions de niveau de difficulté différent. Terminez une mission pour éviter la rétrogradation, et accomplissez les trois pour décrocher une promotion au rang supérieur.

Des missions Spécialiste sont désormais disponibles aux rangs Colonel, Major, Commandant et Général dans le cadre des missions quotidiennes.

4 nouveaux vaisseaux intègrent la flotte, les Pandora, Monsoon, Warder et Disaris, pour un total incroyable de 100 appareils différents !

Équilibrage :

Réduction des vibrations de l'écran dues aux armes du Geist.

Correctifs :

Il pouvait arriver de ne pas recevoir de récompense après avoir regardé une publicité. Ce bug a été corrigé.

Télécharger le jeu gratuit Phoenix 2