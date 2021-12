Bon plan : une prise connectée Wi-Fi à moins de 10€

Saviez-vous que l'ensemble des appareils électriques de votre domicile continuent de consommer beaucoup d'énergie même quand ils sont en veille ? Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), cela représenterait près de 11% de votre facture d'électricité annuelle. Heureusement, il y a des solutions simples comme la multiprise avec interrupteur, mais il y a encore mieux : la prise connectée avec programmation !

La prise connectée Wi-Fi à moins de 10€

La prise connectée a toujours été une bonne idée pour piloter à la voix et/ou depuis une application le démarrage et l'extinction d'une télévision, d'une cafetière, d'une console de jeux...

En plus de cet aspect de modernité, vous faites aussi des économies puisqu'en coupant l'énergie de vos appareils électriques, vous pouvez faire baisser votre facture d'électricité de plusieurs dizaines d'euros tous les ans !

Ce qui n'est pas négligeable...



Dans la catégorie des prises connectées Wi-Fi aux tarifs accessibles, il y a celle de MCL, l'entreprise propose en ce moment une belle promotion sur son modèle DOM-PS515EG, celle-ci est disponible à seulement 9,90€ sur le site de la Fnac.

Sur cette prise connectée, vous retrouvez une compatibilité avec Google Assistant et/ou Amazon Alexa ainsi que IFTTT, malheureusement pas de compatibilité avec HomeKit (et donc Siri).

Pour les personnes dans l'écosystème Apple, vous pourrez passer par une application dédiée développée par MCL, c'est ici où vous pourrez activer/désactiver le fonctionnement de la prise connectée, mais aussi réaliser toutes vos programmations.

Dans le cas contraire, si vous avez une enceinte Google Home ou un Echo d'Amazon, l'expérience sera plus poussée puisqu'en plus de l'application vous aurez l'interaction via votre enceinte.



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la prise connectée a un symbole Wi-Fi vous permettant de rapidement savoir si elle est bien connectée à votre réseau. Vous avez également un bouton d'initialisation juste en dessous, une étape clé dans la connexion de la prise.

Une application qui propose plusieurs fonctionnalités

Dans l'application MCLDomo, vous avez la possibilité d'activer comme de désactiver le fonctionnement de la prise connectée (un basique). Vous retrouvez également la programmation suivant la date et l'heure, vous pouvez choisir de suspendre l'activité de la prise connectée chaque nuit entre 23h30 et 6h du matin la semaine et un peu plus tard le week-end.



L'app propose un minuteur vous permettant de programmer une extinction automatique de votre appareil au bout de 1h, 1h30 ou plus. Idéal pour ne plus s'endormir avec la télévision qui enchaine les épisodes de votre série préférée sur Netflix.

Avec MCLDomo, pas besoin d'être connecté à votre réseau, vous pouvez rapidement vérifier le statut de fonctionnement à distance, mais aussi contrôler vos prises.

Les choses à savoir en plus...

La tension d'entrée et de sortie est de 230V 50 Hz

La puissance maximale est de 3500W

Les dimensions sont les suivantes : 55,5x69x101mm

Disponible dès maintenant

Profitez de la MCL DOM-PS515EG à seulement 9,90€ chez la Fnac avec une livraison rapide, attendez-vous à des frais de livraison de 3,89€.

La prise connectée est aussi disponible sur Amazon, mais à un prix plus élevé puisqu'elle est commercialisée au tarif de 16,60€.

Sur la Fnac, la prise de MCL est évaluée 4,5/5 et 5/5 sur Amazon. Visiblement, elle met tout le monde d'accord !

