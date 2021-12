Brevet : Apple développe sa propre manette pour les jeux Apple Arcade

Julien Russo

Depuis qu'Apple a lancé son service de jeux Apple Arcade sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV, l'entreprise a fait un bond phénoménal dans l'univers du gaming. Pour aller encore plus loin sur cette voie, le géant californien souhaiterait sortir sa propre manette, celle-ci sera évidemment conçue spécialement pour les jeux Apple Arcade, mais aussi pour tous les autres titres dans l'App Store.

Une manette Apple ?

Apple Arcade, c'est le service ambitieux et prometteur qui rencontre un succès, mais très limité. En effet, Apple arrive à convaincre les joueurs, mais pas d'une manière massive comme c'est le cas pour d'autres services comme Apple Music ou iCloud.

Le géant californien a essayé plusieurs techniques comme les offres promotionnelles sous forme de collaboration avec d'autres marques, la campagne marketing en Apple Store ou encore d'inclure le service de jeux dans les packs Apple One.

Si cette dernière stratégie est celle qui a le plus porté ses fruits jusqu'à aujourd'hui, Apple veut toujours plus d'abonnés !



L'une des récentes idées pour inciter ses clients à souscrire au service, c'est de développer une manette Bluetooth qui se connecterait directement à votre appareil Apple.

Cette manette serait bien évidemment vendue sur l'Apple Store en ligne, chez les revendeurs, mais aussi dans les boutiques physiques d'Apple.

L'objectif avec cette manette, ça serait de la promouvoir comme étant la manette parfaite pour jouer sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. En proposant ce nouvel accessoire, Apple ferait un pas vers tous les gamers qui peuvent être de potentiels abonnés à Apple Arcade.



Cette stratégie pourrait être très bénéfique puisque les jeux compatibles avec une manette deviennent de plus en plus populaires sur Apple Arcade, mais aussi sur l'App Store en général. On retrouve par exemple :

NBA 2K22 Édition Arcade

Angry Birds Reloaded

Mini Motorways

Skate City

Asphalt 8: Airbone+

Disney Melee Mania

Crossy Road+

Alto's Odyssey: The Lost City

Ainsi que des centaines d'autres titres Apple Arcade qui proposent le support de la manette...

Un pari compliqué face aux manettes concurrentes

Concevoir une manette prend du temps, c'est pour cela qu'Apple a probablement mis ses meilleurs ingénieurs sur le projet.

Dans le brevet, on retrouve quelques détails sur la fabrication et le fonctionnement de cette manette.

Par exemple, le descriptif mentionne à plusieurs reprises l'intégration de plusieurs capteurs capables de détecter le mouvement de la main de l'utilisateur.

Il est possible qu'Apple fasse en sorte que la manette s'active dès qu'on la prend en main, l'ajout d'une fonctionnalité gyroscopique est aussi envisagé.



Quoi qu'il en soit, si Apple se lance dans ce secteur, la concurrence va être difficile puisqu'en face il y a de nombreuses manettes MFi qui se concentrent sur le marché du gaming sur smartphones et tablettes, mais il y a également les manettes de Sony et Microsoft. N'oublions pas qu'une manette de PS5 ou de Xbox One X peut se connecter en Bluetooth à votre iPhone !

Si Apple veut commercialiser sa manette plus chère, il faudra que celle-ci soit plus performante, ce qui n'est pas gagné, car Sony a placé la barre très haute avec sa DualSense.



