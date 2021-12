Siri est enfin disponible sur les Apple TV en Belgique

En France, nous avons Siri depuis de nombreuses années sur tvOS, cependant pour nos voisins belges, l'assistant vocal n'était toujours pas disponible... Jusqu'à maintenant. Après une très longue attente, Apple vient finalement de lancer Siri sur son Apple TV. Une bonne nouvelle qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et l'interaction avec le boitier connecté.

Siri débarque en Belgique sur l'Apple TV

Si vous résidez en Belgique et que vous avez l'Apple TV branchée en HDMI à votre téléviseur, vous avez probablement reçu une bonne nouvelle en notification au démarrage. En effet, Apple vient d'avertir tous ses utilisateurs belges qu'une petite révolution venait d'arriver. Le boîtier connecté intègre désormais l'assistant vocal Siri avec ses nombreux avantages comme la recherche d'un film sur l'iTunes Store, la capacité de lancer un titre sur Apple Music, ouvrir une application déjà installée, donner la météo...



Dès à présent, les utilisateurs belges peuvent activer Siri dans les réglages de leur Apple TV et choisir la langue, il est proposé le Français (Belgique) ou le Néerlandais (Belgique), ils profitent aussi de la dictée pour écrire en restant maintenu sur le bouton micro de leur Siri Remote ce qui est un petit gain de temps.

L'arrivée de Siri était très attendue en Belgique puisque utiliser une Apple TV sans pouvoir interagir avec l'assistant vocal, ce n'est pas gênant, mais cela reste un désavantage considérable face à la concurrence. On pense notamment à la Chromecast qui propose Google Assistant ou encore la Fire TV qui intègre Alexa.

Que faire si l'option n'apparaît pas ?

Si vous n'apercevez toujours pas Siri dans vos réglages, il est peut-être nécessaire de mettre à jour votre Apple TV. Pour cela, rendez-vous dans Système puis "Mises à jour de logicielles" qui se trouve dans la sous-catégorie "Maintenance". Vous devrez obligatoirement avoir téléchargé et installé tvOS 15.2 pour pouvoir en profiter !



La Suisse a aussi dû faire face à une longue attente avant d'avoir Siri sur l'Apple TV. Cependant, la firme de Cupertino a été un peu plus rapide puisque l'assistant vocal est disponible depuis le dernier trimestre de 2020, ce qui fait déjà un an.



Si le français est très présent en Suisse et en Belgique, Apple ne pouvait pas proposer le même Siri que nous avons depuis toujours en France. En effet, le français en Belgique est légèrement différent du nôtre, plusieurs distinctions résident dans certains mots de vocabulaire et beaucoup d'expressions sont propres aux belges.

Comme Apple a la particularité d'être en permanence dans le détail, il était hors de question que les utilisateurs d'Apple TV en Belgique ressentent la sensation que l'assistant vocal s'exprime d'une manière inhabituelle.



