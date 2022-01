Bons plans iOS : Dark Mist, Art Of Gravity, Smart Spend

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Dark Mist, Art Of Gravity, Smart Spend. L'occasion d'économiser 25€ !



Applications gratuites iOS :

Colorize (App, iPhone, v1.0, 129 Mo, iOS 13.2, PROV ENTERPRISE) passe de 5,99 € à gratuit. Colorize apporte une application de coloration noir et blanc d'intelligence artificielle qui vous étonnera. C'est l'une des anciennes applications de coloration de photos les plus précises, permettant de redonner une seconde jeunesse à vos photos.



Les + : Numérisez une photo en noir et blanc ou prenez-en une dans la galerie.

Un clic et votre photo colorisée est prête. Télécharger l'app gratuite Colorize





Story Cutter for Instagram (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 40 Mo, iOS 11.0, Metromedya Digital Ad Agency) passe de 0,99 € à gratuit. Story Cutter vous permet de publier des histoires vidéo de plus de 15 secondes sur Instagram. L'application prend n'importe quelle vidéo de votre pellicule de photos ou vous permet d'enregistrer directement à partir de la caméra de votre iPhone et la divise en clips de 15 secondes.



Elle s'enregistre dans votre rouleau de photos pour que vous puissiez ensuite télécharger vos vidéos sur Instagram.



Les + : Pratique pour les adorateurs du réseau social Télécharger l'app gratuite Story Cutter for Instagram





Smart Spend (App, iPhone, v3.1.1, 20 Mo, iOS 14.0, Scicotherapy Labs LLC) passe de 5,99 € à gratuit. Smart Spend met en lumière tous vos achats afin de vous aider à mettre plus d'argent de côté en dépensant moins. Suivez les processus de configuration courts en enregistrant la fréquence et le montant de votre rémunération, le nombre d'heures et de jours de travail par semaine et votre objectif d'épargne mensuel.



Smart Spend vous aidera ensuite à évaluer rapidement si un achat en vaut vraiment la peine en fournissant une ventilation détaillée du nombre d'heures et de jours de travail qu'il vous coûtera ainsi que de la part de votre salaire hebdomadaire et mensuel.



Smart Spend vous aide également à suivre les achats, à importer les données d'achat sous forme de fichiers CSV, à enregistrer les achats à l'aide de Siri et à gagner des trophées pour de meilleures habitudes de dépenses.



Les + : Le gestionnaire de budget par excellence Télécharger l'app gratuite Smart Spend





Jeux gratuits iOS :

Zenge (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 429 Mo, iOS 7.1, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Voilà un OVNI que l'on ne peut pas classer vraiment dans les jeux vidéo. Il se rapproche plutôt d'un puzzle conceptuel zen et très beau, sans être difficile.



Zenge est beau, relaxant, presque onirique.



Les + : Sans stress (pas de chrono, ni vie)

70 niveaux Télécharger le jeu gratuit Zenge





Art Of Gravity (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 184 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 0,99 € à gratuit. Art Of Gravity est un jeu de puzzle basé sur le voxel / la physique et orienté sur le thème de la destruction de figures abstraites, ce qui donne lieu à des représentations fascinantes de danse avec la gravité.



Les + : Le concept et les graphismes

Télécharger le jeu gratuit Art Of Gravity





OXXO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 163 Mo, iOS 8.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Dans OXXO, l'objectif est simple : regrouper les blocs similaires. Vous ne pouvez pas perdre, mais vous pouvez perdre la tête... Que dire de plus ?



Détendez-vous, profitez des énigmes, soyez fier/fière de vous-même !



Les + : Très prenant Télécharger le jeu gratuit OXXO





Promotions iOS :

Artifact (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 331 Mo, iOS 12.0, Mikhail Bakunovich) passe de 4,99 € à 2,99 €. Artifact est un jeu de puzzle 3D qui stimule l'imagination et où vous devez déplacer et faire pivoter des objets pour assembler des pièces de céramique brisées. Inspiré du kintsugi, l'art japonais de la réparation des poteries brisées.



Le jeu contient 40 puzzles dans cinq thèmes avec une atmosphère et une musique uniques : Grèce, Égypte, Chine, Amérique, Afrique.



Le jeu a des contrôles simples et intuitifs et comprend des indices visuels. Faites tourner une base et déplacez les fragments pour assembler des objets d'art : une amphore grecque, un vase chinois ou une statue égyptienne. Télécharger Artifact à 2,99 €





Rehtona (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.8, 363 Mo, iOS 13.0, Joyient) passe de 3,99 € à 1,99 €. Rehtona est un style de pixel, jeu de puzzle platformer. Aide Rehtona à trouver le lien entre les deux mondes opposés: le monde ordinaire et le monde derrière la "porte". Passez par les énigmes et trouver des fragments de mémoire, ce sont les facteurs clés qui mènent Rehtona à la réponse finale.



Faisons ensemble le voyage - celui que vous n'oublierai jamais. Télécharger Rehtona à 1,99 €