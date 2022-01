Dead 4 Returns : un shooter multi apocalyptique à venir sur iOS et Android

Conçu grâce au moteur Unreal Engine 4, Dead4Returns proposera bientôt aux joueurs de s'affronter dans un jeu de tir multi décoiffant sur une carte immense et minutieusement détaillée. Ce multijoueur en coopération a été spécialement optimisé pour les appareils mobiles, tant au niveau des performances que du contenu avec une plastique plaisante et des parties nerveuses.

Anciennement intitulé Project: Gaia, Dead 4 Returns s'inspire de notre quotidien actuel puisqu'il prend place dans monde mystérieux, juste après l'avènement d'une épidémie qui a transformé une grande partie de l'humanité en zombies. D4R propose une aventure au rythme soutenu puisqu'il faudra une sacré cadence de tire pour se frayer un chemin. Les graphismes ne sautent pas aux yeux sur les vidéos qui circulent mais le studio a déclaré qu'il était en train de peaufiner les réglages. De même, les cartes sont encore en cours de développement.



Le jeu s'apprête à lancer sa première bêta, et se penchera notamment sur l'équilibre du jeu et de la qualité graphique. Bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de détails sur le jeu, la vidéo de gameplay ci-dessous présente permettent de se faire un premier avis :

Voici le synopsis du jeu :

L'épidémie de D.M.A. a été entièrement contenue. Les 385 D.M.A. éliminés se composaient de 5 Huggers, 12 Meatballs, 2 Rhinos, 2 Miners, 9 Corruptorrs, 3 D.M.A. non identifiés, et le reste était des Biters. ** Taux de récupération : 34.957%.



La cause de l'épidémie d'A.D.M. reste inconnue. Elle semblait être une action aléatoire massive et contredisait les comportements connus des A.D.M. ****** a été trouvé sur la scène, mais son lien avec l'épidémie d'ADN n'est pas clair.