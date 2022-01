Il est possible de rejoindre un appel FaceTime sur Xbox

Ce week-end, un utilisateur de la plateforme Reddit a partagé sa dernière expérience qui consistait à rejoindre un appel FaceTime sur sa télé via sa Xbox Series S. L'idée s'est avérée fructueuse car tout fonctionne correctement même si pas grand monde devrait s'en servir régulièrement.

FaceTime fonctionne sur Xbox

Avec la sortie d'iOS 15, Apple s'est une fois de plus ouvert au monde extérieur en proposant son service FaceTime sur d'autres appareils que ceux siglés d'une pomme. Si l'application en elle-même n'est pas disponible, les utilisateurs Android et/ou Windows peuvent dorénavant recevoir un lien d'invitation redirigeant vers l'appel FaceTime sur le navigateur web. Pour faire simple, les utilisateurs autres que ceux des produits Apple ont la possibilité de rejoindre un appel vidéo mais pas de le lancer.

Un utilisateur Reddit du nom de JavonTEvans a donc eu la brillante idée de voir si cela fonctionnait sur sa Xbox Series et devinez quoi, il n'y a aucun souci. Pour ce faire, il s'est simplement connecté à sa boîte mail sur Microsoft Edge (disponible sur Xbox) puis a cliqué sur le lien FaceTime que son ami lui avait envoyé.



À partir de là, l'appel s'est lancé sur sa télé en grand écran sans aucun problème et il a pu participer à cet appel vidéo FaceTime. À noter qu'il s'est bien évidemment équipé d'une webcam fixée sur sa Xbox pour que l'autre interlocuteur puisse le voir et l'entendre.



Bien évidemment, nous reconnaissons volontiers que c'est plus insolite qu'utile mais au moins vous êtes maintenant au courant qu'il est techniquement possible de rejoindre un appel vidéo FaceTime sur la console de Microsoft. Au passage, mentionnons le fait que FaceTime est disponible partout, même sur Xbox, alors qu'il ne l'est toujours pas sur Apple TV...