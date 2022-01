Apple avait prévu un HomePod sans fil pour l'extérieur

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Si en utilisant votre enceinte connectée Apple vous vous êtes déjà dit "dommage qu'elle ne fonctionne pas sans fil", sachez que la marque y a déjà songé par le passé. Une idée vraisemblablement abandonnée étant donné que nous n'en avons jamais vu le jour mais qui aurait à coup sûr était au goût de pas mal d'utilisateurs.

Le HomePod mini sans fil : un simple rêve ?

Si de base Apple se concentrait sur l'iPhone, l'iPad et le Mac pour se faire connaître et gagner en popularité à travers le monde, le géant américain a depuis utiliser son savoir-faire pour se diversifier dans d'autres domaines. Que ce soit les AirPods, l'Apple Watch ou encore le HomePod, la gamme de produits siglés d'une pomme croquée est désormais conséquente.



Parmi ces produits, on note la présence du HomePod qui a réussi à se faire sa place sur le marché embouteillé des enceintes connectées. On se rappelle d'ailleurs qu'avant d'avoir son format mini et coloré actuel, le HomePod classique, plus imposant et surtout plus cher dominait l'Apple Store et comptait sur ses basses imposantes pour se faire entendre.



Apple a donc affiné sa stratégie en retirant le HomePod initial du marché pour laisser le champ libre au HomePod mini. Si ces deux versions sont différentes sur énormément d'aspects, elles gardent tout de même un point en commun, c'est le câble d'alimentation.

Comme vous le savez, il est actuellement impossible d'utiliser son HomePod mini sans qu'il soit relié à une prise électrique, faute de présence d'une batterie à l'intérieur. Une erreur flagrante selon certains utilisateurs mais sachez que la marque y a bien évidemment pensé par le passé.



Comme le révèle Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple aurait bien imaginé il y a quelques années une batterie capable de faire fonctionner le HomePod sans fil. Si tel était le cas, le HomePod mini actuel serait bien plus mobile et pourrait être transporté un peu partout que ce soit de pièce en pièce dans la maison, dans le jardin ou même lors d'une sortie en extérieur. Malheureusement, Gurman ne révèle pas pourquoi Apple n'a jamais dévoilé au grand public un modèle sans fil et ajoute par ailleurs qu'il serait improbable que cela arrive désormais.



En imaginant qu'Apple mette en vente dans le futur un HomePod mini sans fil et donc un peu plus cher que le modèle filaire, serait-ce un produit qui pourrait vous intéresser ?