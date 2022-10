Apple avait prévu un iPad tout en plastique et pas cher

Pour sa gamme iPad, Apple a toujours eu de grandes ambitions, du milieu jusqu'au haut de gamme où l'entreprise maîtrise tous les codes depuis très longtemps. Pendant plusieurs mois, l'Apple Park a travaillé sur l'éventualité de commercialiser un iPad d'entrée de gamme qui viendrait concurrencer les tablettes d'Amazon à moins de 150€. Malheureusement, ce projet ne verra pas le jour !

La décision de poursuivre le projet a été annulée

Apple le sait, il y a une véritable demande pour les produits d'entrée de gamme, cependant l'entreprise ne se sent pas encore prête à proposer des iPad de qualité à des prix très accessibles. C'est du moins ce qu'on peut comprendre à travers la récente révélation du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.



Dans son article Power on, le journaliste explique que la direction d'Apple a minutieusement étudié l'éventualité de commercialiser un iPad à un prix très attractif en faisant des sacrifices sur les matériaux utilisés.

En effet, la firme de Cupertino prévoyait de commercialiser un iPad avec un dos en plastique et un clavier en plastique que le client aurait dû acheter en supplément !



Mark Gurman déclare :

L'idée a apparemment été abandonnée, mais c'était probablement le seul véritable espoir d'Apple de donner un jour raison aux Chromebooks dans la plupart des écoles.

Rien ne permet de dire si l'iPad en plastique qui a été rejeté était destiné à l'iPad de 10e génération sortie la semaine dernière ou à un tout autre modèle d'iPad. Le dernier iPad, la 10e génération, est le modèle "d'entrée de gamme" à l'heure actuelle, il sera disponible le 26 octobre pour un tarif à partir de 589€. Il est doté du processeur A14 Bionic, d'un appareil photo grand-angle de 12 mégapixels et d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces rétroéclairé par LED.



À quel prix Apple aurait vendu son iPad d'entrée de gamme avec une conception en plastique ? Impossible à dire, mais le géant californien n'aurait certainement pas proposé un tarif similaire à la Fire HD 10 d'Amazon qui est disponible à 149,99€. Si Amazon est prêt à sacrifier une grosse marge de bénéfice pour augmenter les expéditions, ce n'est pas du tout la mentalité chez Apple !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.